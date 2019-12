«Ελευθερώστε τη Μελάνια», η μη εγκεκριμένη βιογραφία της πρώτης κυρίας προκαλεί σάλο

Η Μελάνια Τραμπ εκφράζει τις απόψεις μέσω των ρούχων που επιλέγει να φορά, δεν τα πάει καλά με την Ιβάνκα Τραμπ και το δωμάτιό της είναι σε διαφορετικό όροφο του Λευκού Οίκου από αυτό του συζύγου της Ντόναλντ, σύμφωνα με νέα μη εγκεκριμένη βιογραφία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ.



Το βιβλίο «Free Melania» (Ελευθερώστε τη Μελάνια), το οποίο έγραψε η Κέιτ Μπένετ δημοσιογράφος του CNN, κυκλοφορεί σήμερα, όμως έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον.



Ηλικίας 49 ετών, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία, «είναι πολύ πιο ισχυρή και έχει μεγαλύτερη επιρροή στον σύζυγό της» από όση πιστεύει η κοινή γνώμη.



Το βιβλίο επιβεβαιώνει επίσης τον ρόλο της Μελάνια στην αποπομπή μιας υπεύθυνης ασφαλείας του Λευκού Οίκου, της Μάιρα Ρίκαρντελ, η οποία προτίμησε να βάλει τη δική της ομάδα στο αεροπλάνο της πρώτης κυρίας.



Η Μελάνια ήθελε την αποπομπή της και όταν ο σύζυγός της καθυστέρησε να δράσει εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι η «Ρίκαρντελ δεν αξίζει πλέον την τιμή να υπηρετεί σε αυτό τον Λευκό Οίκο». Την επομένη απολύθηκε.



Η πρώτη κυρία επηρεάζει συχνά τις αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου, τόσο όσες αφορούν την πολιτική, αλλά και όσες αφορούν το προσωπικό του.



Στο βιβλίο επιβεβαιώνεται επίσης ότι το ζευγάρι δεν κοιμάται στο ίδιο δωμάτιο. Αν και η προεδρική σουίτα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Λευκού Οίκου, η Μελάνια έχει προτιμήσει μία άλλη στον δεύτερο όροφο, στην οποία διέμενε η μητέρα της Μισέλ Ομπάμα, και στην οποία έχει δημιουργήσει μία ιδιωτική αίθουσα γυμναστικής.



Σύμφωνα με την Μπένετ, η Μελάνια εκφράζεται μέσω των ρούχων που επιλέγει να φορέσει.



Τον Ιούνιο του 2018 στη διάρκεια επίσκεψής της στα μεξικανικά σύνορα είχε φορέσει ένα χακί σακάκι από τα Zara στο οποίο ήταν γραμμένο το σύνθημα “I really don’t care, do U?” (Πραγματικά δεν με νοιάζει, εσένα;).

Κάποιοι πίστεψαν ότι πρόκειται για ένα μήνυμα αδιαφορίας προς τις οικογένειες των παράτυπων μεταναστών που κρατούνται στα αμερικανικά σύνορα, με τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης να επικρίνουν την πρώτη κυρία των ΗΠΑ για την επιλογή της.



Όμως η Μπένετ αναφέρει πως το μήνυμα του σακακιού απευθυνόταν στην κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, στενή σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, την οποία συχνά η Μελάνια κατηγορεί ότι θέλει να αναλάβει τον ρόλο της πρώτης κυρίας.



Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, η Μελάνια φοράει ταγέρ και παντελόνια όταν είναι θυμωμένη με τον σύζυγό της, καθώς στον Ντόναλντ Τραμπ αρέσουν «οι γυναίκες που φορούν στενές, κοντές και σέξι φούστες».



Η απουσία της Μελάνια από τα δημόσια επί 25 ημέρες το 2018 οφειλόταν σε πρόβλημα που είχε στα νεφρά της και το οποίο ήταν πολύ πιο σοβαρό από όσο είχε αφήσει να εννοηθεί ο Λευκός Οίκος.



Η «μη εγκεκριμένη» βιογραφία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει σχόλια της Μελάνια.

Εξάλλου το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου απέστειλε ανακοίνωση στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, στην οποία αναφέρει ότι «η κυρία Τραμπ έχει εκπλαγεί από τις αναφορές της Μπένετ. Το γραφείο μας συνεργάστηκε με την Κέιτ για το βιβλίο της καλή τη πίστη και πίστευε ότι θα κάνει μια ειλικρινή δουλειά.

Δυστυχώς περιλαμβάνει πολλές ψευδείς λεπτομέρειες και απόψεις».