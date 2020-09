H Zendaya έγραψε ιστορία με τη νίκη της τη βραδιά απονομής των Emmy 2020

Η Ζendaya έγραψε ιστορία τη βραδιά απονομής των τηλεοπτικών βραβείων Emmy 2020, καθώς έγινε η νεότερη σε ηλικία ηθοποιός που κέρδισε το έπαθλο στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά.

Επίσης η νίκη της σηματοδοτεί μόνο τη δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που μια μαύρη ηθοποιός κερδίζει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η Βαϊόλα Ντέιβις έγραψε ιστορία το 2015 όταν της απονεμήθηκε το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά για την ερμηνεία της ως Αναλίζ Κίτινγκ στο «How to Get Away with Murder». Όταν η Ντέιβις παρέλαβε το Emmy, στην ομιλία της τόνισε: «Και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, το μόνο πράγμα που χωρίζει τις γυναίκες χρώματος από οποιονδήποτε άλλο είναι η ευκαιρία. Δεν μπορείτε να κερδίσετε Emmy για ρόλους που απλά δεν υπάρχουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ