Η Έβα Λονγκόρια θα παρουσιάσει ταξιδιωτική εκπομπή του CNN

Η Έβα Λονγκόρια θα παρουσιάσει μια νέα σειρά με θέμα τα ταξίδια και τη γαστρονομία στο CNN+.

Η υπηρεσία streaming ανακοίνωσε ότι η ηθοποιός θα είναι παρουσιάστρια της σειράς «Eva Longoria: Searching for Mexico». Η σειρά προέρχεται από τη RAW, την ίδια κινηματογραφική και τηλεοπτική εταιρεία που ήταν παραγωγός της «Stanley Tucci: Searching for Italy» με οικοδεσπότη τον ηθοποιό Στάνλεϊ Τούτσι.



Στο «Eva Longoria: Searching for Mexico» η ηθοποιός θα εξερευνά την κουζίνα και τον πολιτισμό του Μεξικού.

«Από τη συγκομιδή της μπλε αγαύης για τεκίλα, όπως έκαναν οι Αζτέκοι κάποτε, μέχρι το αργό μαγείρεμα της παραδοσιακής σάλτσας μόλε στην Οαχάκα, ελάτε με τη Λονγκόρια καθώς ταξιδεύει στις πολλές, όλο ζωή, περιοχές του Μεξικού για να αποκαλύψει τις μοναδικές και πολύχρωμες κουζίνες του» αναφέρει επίσημη περιγραφή.



Σε δήλωσή της η Έβα Λονγκόρια είπε ότι η παρουσίαση της σειράς είναι «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».