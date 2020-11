Οι «Γιοι του Χάους» έγιναν «Τα Παιδιά της Επανάστασης» και κυκλοφορούν στα ελληνικά!

Η Ελληνική Επανάσταση έγινε αμερικανικό κόμικ, μεγάλης εμβέλειας και... πολλών σελίδων, με την ελπίδα των δημιουργών να ξεπεράσει τους διαβόητους «300», ως την πιο δημοφιλή καλλιτεχνική εξιστόρηση γεγονότων της ελληνικής ιστορίας!

Οι «Γιοι του Χάους» (Sons of Chaos), όπως πρώτοι ενημερωθήκατε από το zougla.gr με συνέντευξη του δημιουργού, Chris Jaymes, έκαναν το ντεμπούτο τους στις ΗΠΑ στις 16 Ιουλίου του 2019 και έναν χρόνο και μερικούς μήνες αργότερα, κυκλοφορεί πια και στα ελληνικά!

Ο τίτλος άλλαξε, για να ταιριάζει περισσότερο με το ελληνικό κοινό ("Τα Παιδιά της Επανάστασης"), το περιεχόμενο όμως είναι το ίδιο: ένα εικονογραφημένο ταξίδι στα ταραγμένα χρόνια του 1821.

Όπως διαβάζουμε στο σχετικό δελτίο Τύπου για την ελληνική έκδοση:

«Ο απόηχός του είχε επίδραση σε θεσμούς όπως το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, και τα ιδανικά του κινητοποίησαν προσωπικότητες όπως ο λόρδος Βύρων, αλλά και ενθουσιώδεις απλούς Αμερικανούς που θέλησαν να διασχίσουν τον Ατλαντικό για να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων. Η Ελληνική Επανάσταση, τέκνο του ελληνικού Διαφωτισμού, αποτέλεσε το έναυσμα για την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συντέλεσε στη διαμόρφωση αυτού που γνωρίζουμε ως Δυτικό Kόσμο. Μια αναμέτρηση που, υπό μία έννοια, οι δυναμικές που την προκάλεσαν παραμένουν ενεργές μέχρι σήμερα.

Σε αυτή την εικονογραφημένη εκδοχή των Chris Jaymes και Ale Aragon, ο γιος του Σουλιώτη αρχηγού Κίτσου Μπότσαρη, ο Μάρκος, μεγαλώνει αιχμάλωτος στο παλάτι του Αλή Πασά. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1821, επιστρέφει στη φωτιά της επανάστασης με σκοπό να οδηγήσει τον λαό του στη νίκη. Σε αυτό το ταξίδι προς την ελευθερία, θα σταθεί απέναντι στους δαίμονές του και θα γνωρίσει την αγάπη, την προδοσία, την εκδίκηση και τη δόξα.

Τα Παιδιά της Επανάστασης είναι μια σκοτεινή αφήγηση ενηλικίωσης και εξιλέωσης, με φόντο την πάλη ενός λαού για ανεξαρτησία, και φέρνει στο προσκήνιο με πρωτότυπο τρόπο, μέσω μιας ιστορίας φαντασίας, ένα κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας που παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο.

O Αμερικανός συγγραφέας/σκηνοθέτης Chris Jaymes δεν έχει σκοπό να διηγηθεί ή να καταγράψει με πιστότητα ένα κομμάτι της Ελληνικής Επανάστασης. Στέκεται με δέος απέναντί της, εμπνέεται από τις προσωπικότητες και τους ήρωές της, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και δημιουργεί τη δική του περιπέτεια, με στόχο να κάνει γνωστό τον Αγώνα του 1821 μέσα από τη δράση, τη γοητεία και την ενέργεια του κόμικ σε όσους, πέρα από τα σύνορά μας, δεν τον ξέρουν ή γνωρίζουν ελάχιστα γι’ αυτόν. Να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον γι’ αυτό το τόσο κοντινό, τελικά, παρελθόν μας που επέδρασε καταλυτικά στη ροή της παγκόσμιας ιστορίας.

Ο ίδιος, παρακινημένος από έναν Ελληνοαμερικανό φίλο του, ασχολήθηκε με το θέμα για δέκα ολόκληρα χρόνια. Μετά από σχολαστική ενασχόληση, μελέτη και βαθιά διερεύνηση των γεγονότων, ταξίδεψε από τα Ιωάννινα, το Σούλι και τη Γραβιά μέχρι το Ναύπλιο, τη Μάνη, τη Μονεμβασιά, τις Σπέτσες και την Ύδρα, πριν καταθέσει τη δική του ματιά και ιστορία, στην οποία έδωσε σάρκα και οστά η εξαιρετική εικονογράφηση του Αργεντινού δημιουργού Ale Aragon.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ:

Chris Jaymes

Ο βραβευμένος Αμερικανός συγγραφέας και σκηνοθέτης Chris Jaymes (@chrisjaymes), με βάση το Λος Άντζελες, κλείνει τρεις δεκαετίες παρουσίας στη βιομηχανία του θεάματος. Ως πιανίστας, υπήρξε μέλος της μπάντας Bootstraps (Capitol Records), ενώ ως ηθοποιός έπαιξε στις τηλεοπτικές σειρές «Lost», «Party of Five» κ.ά. Έχει κάνει την παραγωγή, γράψει και σκηνοθετήσει πολλές ταινίες και τηλεοπτικά σόου, ανάμεσά τους και την πολυβραβευμένη ταινία «In Memory οf My Father».

Ale Aragon

Ο Αργεντινός εικονογράφος/κομίστας Ale Aragon (@ale_aragon_) έχει συνεργαστεί με τους εκδοτικούς οίκους Boom! Studios, Image Comics, Moonstone και Viper Comics, σε τίτλους όπως οι «Northlanders», «Deadpool», «28 Days Later» και «Hunter».

