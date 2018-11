Οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Λεονάρντο ΝτιΚάπριο εξύμνησαν τον Μάρτιν Σκορσέζε στο MoMA

Πολλά νεαρά αγόρια μεγαλώνουν με υπερήρωες, αφίσες των οποίων κοσμούν τους τοίχους τους. Ο Τζόνα Χιλ μεγάλωσε με μια φωτογραφία του Μάρτιν Σκορσέζε πάνω από το κεφάλι του.Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός αποκάλυψε τον θαυμασμό του για τον σκηνοθέτη σε εκδήλωση που έγινε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, προς τιμήν του Μάρτιν Σκορσέζε τόσο για τη συμβολή του στον κινηματογράφο όσο και για την αποκατάσταση και συντήρηση ταινιών, σύμφωνα με το Page Six.«Μπορεί να μην καταλαβαίνετε πόσο συχνά, μόνον η εικόνα σας, εμπνέει νέους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν σκηνοθέτες, κάθε μέρα», δήλωσε ο Χιλ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Σκορσέζε στην ταινία «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ». Τον περασμένο μήνα ο Τζόνα Χιλ έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του με το «Mid90s».«Όσον αφορά εμένα θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις, είμαι εδώ πάνω, μόνον επειδή κάνεις αυτό που κάνεις», είπε.Μεταξύ των ομιλητών στην ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση για τον κινηματογράφο στο MoMA με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την ένταξη σπουδαίων έργων στη συλλογή του Μουσείου, ήταν οι ηθοποιοί Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με τον Σκορσέζε.Ο ΝτιΚάπριο, ο οποίος εμφανίστηκε σε πέντε ταινίες του σκηνοθέτη, μεταξύ των οποίων, «Shutter Island», «The Departed» και «The Wolf of Wall Street» έκανε αναδρομή στο παρελθόν για να περιγράψει την επιρροή που άσκησε ο Σκορσέζε στη δική του καλλιτεχνική πορεία.Συγκεκριμένα είπε στο ακροατήριο πως όταν ήταν μόλις 15 ετών και ξεκινούσε το ταξίδι του ως ηθοποιός, ο πατέρας του τον πήγε σε μία ταινία για έμπνευση.Στην οθόνη ήταν η ταινία Goodfellas. Και ο ΝτιΚάπριο σκέφτηκε ότι αυτή είναι η επιτομή της σύγχρονης κινηματογραφίας.Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι από εκείνη τη στιγμή, «έθεσα ένα στόχο, το έκανα αδιάκοπη φιλοδοξία μου να εργαστώ μαζί με τον κύριο που γιορτάζουμε εδώ απόψε».Οι δύο τους πρόκειται να ξεκινήσουν την έκτη συνεργασία τους, το θρίλερ «Killers of the Flower Moon».Ο ΝτιΚάπριο μίλησε επίσης για τον Σκορσέζε ως σημαντικό καθηγητή, καθώς κάνει συνεχείς αναφορές στην ιστορία του κινηματογράφου στα γυρίσματα ταινιών και καταβάλλει προσπάθειες να αποκαταστήσει και να διατηρήσει παλιές ταινίες με το «The Film Foundation», το οποίο ίδρυσε το 1990.«Κανένας άνθρωπος στη γη δεν έχει πρωτοπορήσει τόσο για τη σωτηρία της ιστορίας του κινηματογράφου με τέτοια προσήλωση όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε» ανέφερε.Ο Ντε Νίρο, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε εννέα μεγάλες ταινίες του Σκορσέζε, συμπεριλαμβανομένων των κλασικών «Taxi Driver», «Raging Bull» και «Goodfellas», μίλησε για την πολυετή φιλία του με τον σκηνοθέτη.«Το χάρισμα του Μάρτι στη φιλία συνδέεται άμεσα με τα πολλά χαρίσματά του στη δημιουργία ταινιών» τόνισε ο ηθοποιός. «Έχει μια γιγάντια καρδιά που καταλαβαίνει και αγκαλιάζει κάθε χαρακτήρα που μας βοηθά να δημιουργούμε και κάθε ιστορία που λέει».Επίσης απευθυνόμενος στο κοινό αναφέρθηκε στην πρόθεση του Σκορσέζε όταν ήταν νέος να γίνει ιερέας.«Η θεωρία μου ήταν ότι άλλαξε όταν συνειδητοποίησε ότι το να είσαι ιερέας σημαίνει ότι υπηρετείς τον Θεό, αλλά το να είσαι σκηνοθέτης σημαίνει ότι είσαι Θεός» τόνισε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.