Η Σελένα Γκόμεζ ενθαρρύνει απόφοιτους από οικογένειες μεταναστών

Η Σελένα Γκόμεζ έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στους αποφοίτους φοιτητές και μαθητές από οικογένειες μεταναστών.

Εν μέσω της πανδημίας κορωνοϊού - που ανάγκασε τα λύκεια, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ να ακυρώσουν τις τελετές αποφοίτησης - η 27χρονη τραγουδίστρια επεφύλαξε ομιλία – έκπληξη σε εκατοντάδες απόφοιτους οικογενειών μεταναστών #Immigrads το περασμένο Σάββατο, στο πλαίσιο της «Εικονικής Απονομής Πτυχίων#Immigrad 2020 ».

Συγχαίροντας την τάξη του 2020, η Γκόμεζ εξήγησε ότι παρ’όλο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να γιορτάσουν όλοι μαζί, οι απόφοιτοι θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι περήφανοι για τα επιτεύγματά τους.

«Θέλω να ξέρετε ότι είστε σημαντικοί και ότι οι εμπειρίες σας αποτελούν τεράστιο μέρος της αμερικανικής ιστορίας» τόνισε η τραγουδίστρια. «Όταν η οικογένειά μου ήρθε εδώ από το Μεξικό, ξεκίνησε η αμερικανική ιστορία μου, καθώς και η δική τους. Είμαι περήφανη Αμερικανο- μεξικανή τρίτης γενιάς και το ταξίδι της οικογένειάς μου και οι θυσίες τους με βοήθησαν να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα» πρόσθεσε.

Η τραγουδίστρια συνέχισε λέγοντας ότι «ανεξάρτητα από το πού είναι η οικογένειά σας, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς, έχετε αναλάβει δράση για να αποκτήσετε εκπαίδευση, να κάνετε τις οικογένειές σας περήφανες και να διευρύνετε τους κόσμους σας».

«Στέλνω όλη μου την αγάπη σε όλους σήμερα και συγχαρητήρια και ελπίζω ότι εσείς είστε έτοιμοι να γίνετε ό,τι θέλετε να γίνετε» ανέφερε η Σελίνα Γκόμεζ.

Η «Εικονική Απονομή Πτυχίων #Immigrad 2020» ήταν μια εθνική γιορτή φοιτητών και μαθητών από οικογένειες μεταναστών και υποστηρικτών δικαιωμάτων μεταναστών εκατοντάδων λυκείων και κολεγίων και διοργανώθηκε από τις οργανώσεις Define American, FWD.us, United We Dream, I Am An Immigrant και Golden Door Scholars.