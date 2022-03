Η viral φωτογραφία που αλλάζει τη ζωή οικογένειας ρακοσυλλεκτών στη Βραζιλία

Η εμβληματική φωτογραφία βραζιλιάνου εφήβου που περιεργάζεται χριστουγεννιάτικο δέντρο με φόντο σκουπιδότοπο γεμάτο όρνια προκάλεσε τέτοιο κύμα αλληλεγγύης που η οικογένεια του Γκαμπριέλ Σίλβα μπόρεσε να δει να γίνεται πραγματικότητα το όνειρό της: να αγοράσει σπίτι.

Η φωτογραφία του δεκατριάχρονου εφήβου, που απαθανάτισε ο συνεργάτης του Γαλλικού Πρακτορείου Ζουάου Πάουλου Γκιμαράες, τον εικονίζει με το πλαστικό δέντρο στα χέρια, με φόντο σωρούς σκουπιδιών και όρνια, στην Πινιέιρου, στην πολιτεία Μαρανιάου (βορειοανατολικά). Συγκλόνισε ολόκληρη τη Βραζιλία.

Η φωτογραφία, λίγο πριν από τις γιορτές του τέλους της χρονιάς, έγινε σύμβολο της ανέχειας εκατομμυρίων οικογενειών, της μιζέριας που επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο στη Βραζιλία εξαιτίας της κρίσης που έφερε η πανδημία του νέου κορωνοϊού.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Προηγουμένως, ζούσαμε σε πλινθόκτιστο σπίτι, χωρίς καμία άνεση. Τώρα, έχουμε ωραίο σπίτι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο έφηβος, που καθημερινά περνάει μετά το σχολείο αρκετές ώρες μαζί με τη μητέρα του σε χωματερή, τη βοηθά να μαζέψει από τα σκουπίδια ανακυκλώσιμα υλικά.

Στο παλιό τους σπίτι, μαζί με τη μητέρα του και τα τρία αδέλφια του κοιμούνταν στο χώμα. Από το εσωτερικό, έβλεπε τον ουρανό από το κενό ανάμεσα στον τοίχο και την οροφή.

Viral photo changes lives of Brazil trash-pickers.



