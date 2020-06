Κυκλοφόρησε το νέο κομμάτι των Goin’ Through με τίτλο «Μπαμπά»

Kυκλοφόρησε το νέο βιντεοκλίπ με τίτλο «Μπαμπά» από το Νίκο Nivo Βουρλιώτη και τους Goin Through. Ένα συναισθηματικό μουσικό εγχείρημα βασισμένο σε προσωπικά βιώματα, καθώς και ο ιδανικός φόρος τιμής στην Ημέρα του Πατέρα που μόλις πέρασε.



Το project συγκέντρωσε εκατοντάδες θετικές αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή μετά τη δημοσίευσή του, «χτυπώντας» τις 15.000 προβολές μέσα στο πρώτο 24ωρο και σηματοδοτώντας έτσι τη δυναμική επιστροφή του Family The Label.



Η παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα συνέπεσε με την παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής και ποιος τρόπος καλύτερος για να τον υποδεχθεί το ανανεωμένο Family the Label παρά με το νέο βιντεοκλίπ «Μπαμπά».





Οι fans το αγάπησαν από την πρώτη στιγμή, φτάνοντας σε λιγότερο από 24 ώρες τις 15.000 προβολές στο YouTube. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε πρόσφατη συνέντευξη δήλωσε:



«…Η ιδέα γεννήθηκε πολύ φυσιολογικά μέσα από τον νέο ρόλο που μου χάρισε η πατρότητα και διαμορφώθηκε πολύ γρήγορα παίρνοντας σάρκα και οστά με στίχους και λόγια που έγραψα πάνω σε μια πολύ όμορφη και τρυφερή μουσική που έφτιαξε ο Μιχάλης Παπαθανασίου…».



Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω του project, επανασυστήνονται στο ευρύ κοινό δύο μέλη από το νέο FAMILY The Label: Destro και Obi Omah. Στο βιντεοκλίπ ο πρωταγωνιστής NiVO βυθίζεται μέσα στις σκέψεις του, ξαπλωμένος στον καναπέ ενός σκοτεινού αλλά πολύ ιδιαίτερου δωματίου, γεμάτου από προσωπικά αντικείμενα, memorabilia, φωτογραφίες, βιβλία και άλλα.



Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Χρήστος Νεμποτάκης (Nebo Vision), ο οποίος καταγράφει με αργό κινηματογραφικό τρόπο όλα αυτά τα συναισθήματα, ενώ ο πρωταγωνιστής πλέον περιφέρεται στον χώρο ψάχνοντας στα συρτάρια του δωματίου, ξεφυλλίζοντας βιβλία και φωτογραφικά albums, αποκαλύπτοντας τα μυστικά του.





Στο artwork του εξωφύλλου απεικονίζονται οι πατέρες του ΝiVO και του Μιχάλη Παπαθανασίου.To Art Direction έχει επιμεληθεί η Μαρίλυ Μαμμή, η οποία είναι η label manager του FAMILY The Label. Το τραγούδι θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, ενώ το official βιντεοκλίπ στο YouTube θα κυκλοφορήσει εντός των ημερών. Μία ιστορία που συγκινεί και αγγίζει, αφιερωμένη σε όλους τους άνδρες που τιμούν τον τίτλο του «Μπαμπά».

Δείτε το βίντεο: