Μεγάλη έκθεση για τον Levi Strauss θα φιλοξενηθεί στο Σύγχρονο Εβραϊκό Μουσείο του Σ. Φρανσίσκο

Το Σύγχρονο Εβραϊκό Μουσείο στο Σαν Φρανσίσκο θα παρουσιάσει για πρώτη φορά πλούσιο αρχειακό υλικό του Levi Strauss στο πλαίσιο της νέας έκθεσης «Levi Strauss: A History of American Style» που διοργανώνει τον επόμενο χρόνο. Η έκθεση διερευνά την ιστορία του Levi Strauss, Βαυαρού Εβραίου εμπόρου υφασμάτων, το φαινόμενο των μπλου τζινς και την επιρροή τους στο αμερικανικό στυλ και ταυτότητα με την παρουσίαση περίπου 150 αντικειμένων από το αρχείο της Levi Strauss and Co. που φυλάσσεται στην έδρα της, στο Σαν Φρανσίσκο.

Την έκθεση συνθέτουν vintage είδη ένδυσης και διαφημιστικό υλικό, καθώς και αντικείμενα που σχετίζονται με τη ζωή του Levi Strauss, Εβραίου μετανάστη του οποίου η συνεισφορά στην πόλη και η φιλανθρωπική δράση ήταν θεμελιώδεις στην ανάπτυξη του δήμου του Σαν Φρανσίσκο, εξηγεί το Μουσείο.

Ο Levi Strauss ίδρυσε την επιχείρησή του με την επωνυμία Levi Strauss & Co. το 1873 κοντά στο τέλος του Πυρετού του Χρυσού. Τότε απέκτησε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ μαζί με τον Jacob Davis για τη διαδικασία της τοποθέτησης μεταλλικών μικρών κουμπιών στα ανδρικά παντελόνια εργασίας για να αυξήσει την ανθεκτικότητά τους που οδήγησε στη γέννηση του μπλου τζιν. Επιπλέον, η έκθεση ρίχνει φως στη μυθολογία της αμερικανικής δύσης, που εξύφανε η εταιρεία στις αρχές του εικοστού αιώνα και τον αντίκτυπό της στην άνοδο της διεθνούς νεανικής κουλτούρας τη δεκαετία του 1960.

Η έκθεση «Levi Strauss: A History of American Style» θα φιλοξενηθεί στο Σύγχρονο Εβραϊκό Μουσείο στο Σαν Φρανσίσκο από τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 9 Αυγούστου του 2020.