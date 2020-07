«Μια Δούκισσα Γεννιέται» από τη Sabrina Jeffries

Το ιστορικό, ρομαντικό μυθιστόρημα «Μια Δούκισσα Γεννιέται» αποτελεί το πρώτο μέρος της τριλογίας «Duke Dynasty» από την bestsellering συγγραφέα των New York Times, Sabrina Jeffries.



Τα επόμενα βιβλία με τίτλο «The Bachelor» και «Who Wants to Marry a Duke» θα κυκλοφορήσουν στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Anubis.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η δύσκολη παιδική του ηλικία έχει αφήσει στον Φλέτσερ «Γκρέι» Πράιντ μια σειρά από κατάλοιπα: επιφυλακτική καρδιά, αξιοζήλευτο πλούτο και την -ανάρμοστη;- φήμη του άσωτου. Ο Γκρέι, ο πέμπτος δούκας του Γκρέικορτ, είναι τόσο επικεντρωμένος στην επέκταση του δουκάτου, που δεν ενδιαφέρεται να ψάξει για νύφη. Ωστόσο, όταν η μητέρα του χηρεύει ξανά και ο Γκρέι γνωρίζει τη γυναίκα που διοργανώνει την κηδεία του πατριού του, εκπλήσσεται με το πόσο ταιριάζουν. Αλλά ο δούκας δεν έχει χρόνο για έρωτες…

Η Μπίατρις Γουλφ έχει παραιτηθεί προ πολλού από την αναζήτηση του έρωτα και ο αλαζονικός δούκας του Γκρέικορτ δε βοηθά για να της αλλάξει γνώμη. Ύστερα, ο Γκρέι συμφωνεί να βοηθήσει την τσακισμένη από το πένθος μητέρα του στο νέο της εγχείρημα: να εκπαιδεύσει την όμορφη αλλά αντισυμβατική Μπίατρις για το ντεμπούτο της. Τώρα που η Μπίατρις βλέπει την πληγωμένη καρδιά του Γκρέι, δυσκολεύεται να κρατηθεί μακριά του. Όταν, όμως, εκείνος αρχίζει να ξεθάβει τα οικογενειακά της μυστικά, η Μπίατρις καλείται να αποφασίσει πού θα ορκιστεί πίστη: στην οικογένειά της... ή στον άντρα που έχει κατακτήσει την καρδιά της;

Στοιχεία Βιβλίου:

Εκδόσεις Anubis

Συγγραφέας: Sabrina Jeffries

Μετάφραση: Γιάννα Αναστοπούλου

Κατηγορία: Ιστορικό μυθιστόρημα, ρομαντική λογοτεχνία

Σελίδες: 336



Τιμή: € 14,90

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία