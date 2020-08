Μια βραδιά με τον Τσαρλς Μπουκόφσκι

Ο Τσαρλς Μπουκόφσκι, που επηρέασε πάμπολλους συγγραφείς, ποιητές και μουσικούς, θα εμφανιστεί σε λίγες μέρες όπως δεν τον έχουμε δει ποτέ άλλοτε στο παρελθόν: το «You Never Had It – An Evening with Bukowski» θα κάνει πρεμιέρα με διαδικτυακές προβολές στις 7 Αυγούστου και περιλαμβάνει πλάνα αρχείου από την Ιταλίδα παραγωγό και δημοσιογράφο Σίλβια Μπίτσιο (Silvia Bizio), η οποία πήρε συνέντευξη από τον Μπουκόφσκι στο σπίτι του, μια βραδιά του Ιανουαρίου του 1981.

Και άλλοι – συμπεριλαμβανομένης και της σε λίγο καιρό συζύγου του ποιητή, της Λίντα Λι Μπέιλ (Linda Lee Beighle) – συνάντησαν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τους Μπουκόφσκι και Μπίτσιο, καθώς καπνίζουν, πίνουν κρασί και κάνουν σοβαρές κουβέντες για το σεξ, τη λογοτεχνία, την παιδική ηλικία και τη φύση του ανθρώπου.

Βιντεοσκοπημένα σε βιντεοταινίες που για πολύ καιρό θεωρούνταν χαμένες, τα πλάνα ξαναβρέθηκαν από την Μπίτσιο στο γκαράζ της πάνω από 20 χρόνια μετά τον θάνατο, το 1984, του Μπουκόφσκι. Εκτός από το αρχειακό υλικό, το «You Never Had It» περιλαμβάνει αφενός καινούργια γυρίσματα σε Super 8 στο κέντρο του Λος Άντζελες, ενδεδυμένα με απαγγελίες ποιημάτων από τον ίδιο τον Μπουκόφσκι και, αφετέρου, συνεντεύξεις που πήραν πρόσφατα από την Μπίτσιο για την εμπειρία της με τον ποιητή.

Πηγή έμπνευσης για τον τίτλο του ντοκιμαντέρ ήταν, όπως σημειώνει το Rolling Stone, ο τελευταίος στίχος του ποιήματος του Μπουκόφσκι «Those Sons of Bitches» από την ποιητική συλλογή του 1972 «Mockingbird Wish Me Luck». Το ντοκιμαντέρ έχει επιλεγεί για επίσημη συμμετοχή στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας και θα κάνει πρεμιέρα με διαδικτυακές προβολές από το New Plaza Cinema της Νέας Υόρκης και το Laemmle Theatres του Λος Άντζελες.

Δείτε το βίντεο