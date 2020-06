Nέο μυθιστόρημα από τον συγγραφέα του «The Revenant», Μάικλ Πανκ

Ο συγγραφέας του ιστορικού μυθιστορήματος «The Revenant» (Η Επιστροφή) που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και κέρδισε Όσκαρ, θα εκδώσει νέο έργο έπειτα από περίπου 20 χρόνια.



Ο εκδοτικός οίκος Henry Holt and Company ανακοίνωσε ότι το νέο μυθιστόρημα του Μάικλ Πανκ «Ridgeline» θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2021.

Η ιστορία διαδραματίζεται στην Αμερικανική Δύση τη δεκαετία του 1860 και «συνδέει τις αντιλήψεις βασικών αξιωματικών του Στρατού των ΗΠΑ, των μελών των οικογενειών που τους συνόδευαν όταν εγκαταστάθηκαν στη Δύση, και των αυτόχθονων κατοίκων που απέκρουσαν την εισβολή στη γη τους, συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού Crazy Horse » σύμφωνα με τον Henry Holt.

Το προηγούμενο μυθιστόρημα του Μάικλ Πανκ «The Revenant» κυκλοφόρησε το 2002 και αφηγείται την ιστορία του Χιου Γκλας, ανιχνευτή, στη μεθόριο, στην Επικράτεια του Μιζούρι τη δεκαετία του 1820.

Το μυθιστόρημα έγινε η ομώνυμη ταινία του 2015 σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Ινιαρίτου, που χάρισε στον ΝτιΚάπριο Όσκαρ Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου. Στην ταινία ο Χιου Γκλας αναγκάζεται να επιβιώσει και να βρει τον δρόμο πίσω στον πολιτισμό αφού προηγουμένως ένα μέλος της ομάδας του η οποία συγκροτείται για να εξερευνήσει την περιοχή του Μιζούρι και να στήσει παγίδες για αρκούδες δολοφονεί τον νεαρό γιο του και αργότερα δέχεται μια τρομερή επίθεση από αρκούδα.

Ο Μάικλ Πανκ διετέλεσε πρεσβευτής των ΗΠΑ στη μόνιμη αντιπροσωπεία τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, στη Γενεύη της Ελβετίας και τώρα είναι αντιπρόεδρος παγκόσμιας στρατηγικής στην Amazon Web Services.

Άλλα βιβλία του είναι τα «Fire and Brimstone: The North Butte Mining Disaster of 1917» και «Last Stand».

