Νοέμβριος στην COSMOTE TV με το τηλεοπτικό ντεμπούτο του Σιλβέστερ Σταλόνε και 9 ακόμα σειρές

Ο Νοέμβριος έρχεται στην COSMOTE TV με 10 νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει το ντεμπούτο του Σιλβέστερ Σταλόνε στη «μικρή οθόνη» σε ρόλο πρωταγωνιστή με τη σειρά Tulsa King. O θρυλικός «Rocky Balboa» υποδύεται στη σειρά ένα μαφιόζο, ο οποίος αποφυλακίζεται έπειτα από 25 χρόνια και χτίζει τη νέα του «αυτοκρατορία» στην πόλη Τάλσα της Οκλαχόμα.





Στην ατζέντα του Νοεμβρίου περιλαμβάνεται, ακόμη, η κωμική βιογραφική σειρά Young Rock, με τον Ντουέιν Τζόνσον να επιστρέφει στον ρόλο του… εαυτού του για τον 3ο κύκλο επεισοδίων. Ο διάσημος ηθοποιός και παλαιστής «Rock» ξανασυστήνεται στο κοινό, μέσα από ένα flashback με ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές της ζωής του, στην προσπάθειά του να κατέβει για Πλανητάρχης το 2032.





Με νέα επεισόδια επιστρέφει τον ίδιο μήνα η επιτυχημένη σειρά Bloodlands με τον Τζέιμς Νέσμπιτ. Ο 2ος κύκλος θα κάνει A’ τηλεοπτική προβολή στη χώρα μας αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV.

Στις πρεμιέρες του Νοεμβρίου,οι τηλεθεατές θα βρουν, ακόμη, το υποψήφιο για 2 βραβεία BAFTA εγκληματικό θρίλερ The Serpent.



Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή. On demand, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της νέας τους σεζόν, θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών.



Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Νοεμβρίου:



Tulsa King



Ο Νεοϋορκέζος μαφιόζος Ντουάιτ «The General» Μανφρέντι (ΣιλβέστερΣταλόνε) αποφυλακίζεται μετά από 25 χρόνια, έχοντας εξοριστεί από το αφεντικό του στην Οκλαχόμα για να δημιουργήσει στην Τούλσα τη νέα του μπίζνα. Συνειδητοποιώντας ότι η μαφιόζικη οικογένειά του δεν είναι πια με το μέρος του, αποφασίζει να φτιάξει τη δική του ομάδα «συνεργατών» με στόχο να δημιουργήσει μια νέα εγκληματική αυτοκρατορία.



Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ: Τρίτη 15/11, COSMOTE SERIES HD.

Young Rock (3η σεζόν)



Η βιογραφική κωμική σειρά, Young Rock, αφηγείται πώς ο Ντουέιν Τζόνσον έγινε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του Hollywood, και όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία του προς τη δόξα.



Πρεμιέρα 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ: Κυριακή 6/11, 20.45, COSMOTE SERIES HD.

Bloodlands (2η σεζόν)



O Τζέιμς Νέσμπιτ, ένας ντετέκτιβ από τη Βόρεια Ιρλανδία, διαπιστώνει πως μια απαγωγή συνδέεται με μια παλιά, υπόθεσή του, που έχει σχέση με την εξαφάνιση της γυναίκας του. Θα μπορέσει στη νέα σεζόν να συνεχίσει τη ζωή του αφήνοντας στην άκρη για πάντα το σκοτεινό παρελθόν του;



Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 4/11, 18.00 COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Serpent



Η ανατρεπτική, πραγματική ιστορία του Charles Sobhraj, ενός δολοφόνου, κλέφτη και δεξιοτέχνη της μεταμφίεσης. Την δεκαετία του '70 πολλοί χίπις της δύσης ταξιδεύουν στη νοτιοανατολική Ασία αναζητώντας έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής. Δυστυχώς, αρκετοί θα βρεθούν στον δρόμο του επικίνδυνου και απόλυτα αδίστακτου Charles Sobhraj.



Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Δευτέρα 14/11, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

L’ Opera (2η σεζόν)



Μέσα στη «μικροκοινωνία» του μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού ακολουθούμε τις ζωές 3 χορευτών: Της 35χρονης χορεύτριαςΖόε, της ανερχόμενης 19χρονης Φλώρας και του σχετικά νεαρούδιευθυντή χορού, Σεμπάστιεν. Και οι τρεις έχουν τα δικά τους όνειρα και φιλοδοξίες. Μέχρι που είναι ικανός να φτάσει ο καθένας για να τα πετύχει;



Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 5/11, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Mina Settembre (2η σεζόν)



Η Μίνα είναι μια κοινωνική λειτουργός που εργάζεται σε μια κλινική στο κέντρο της Νάπολης. Έχοντας χωρίσει πρόσφατα, ζει προσωρινά στο σπίτι της μητέρας της, όπου δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Ενώ προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, η Μίνα «σκοντάφτει» πάνω σε ένα μυστήριο που σχετίζεται με το παρελθόν του πατέρα της, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.



Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 12/11, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Survivors



Το πολυτελές γιοτ «Αριάννα» μεταφέρει 12 φίλους και συναδέλφους σε κρουαζιέρα αναψυχής, όταν ξαφνικά χάνεται στη θάλασσα. Ένα χρόνο αργότερα, το ναυαγισμένο σκάφος ανακαλύπτεται με τους μισούς επιβάτες. Τι συνέβη τη μοιραία νύχτα της εξαφάνισης του γιοτ; Στα επεισόδια της σειράς ξεδιπλώνεται ένα σκοτεινό μυστικό που αρνούνται όλοι οι επιζώντες να αποκαλύψουν.



Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 19/11, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Ridley



Ο ντετέκτιβ επιθεωρητής ΆλεξΡίντλεϊ αποσύρεται από τη ενεργό δράση. Μετά από 20 χρόνια υπηρεσίας, παραδίδει τα ηνία στη«άπειρη» συνάδελφό του Κάρολ, με την οποία έχει δημιουργήσει έναν δεσμό πατέρα-κόρης. Όταν η Κάρολ ξεκινά να αντιμετωπίσει την πρώτη της υπόθεση δολοφονίας, στρέφεται στον Ρίντλεϊ για να τη βοηθήσει.



Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 25/11, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Exterior Night



Η βασισμένη σε αληθινά γεγονότα σειρά μας μεταφέρει στο 1978 για να παρουσιάσει την ιστορία απαγωγής και δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας ΆλντοΜόρο από τρομοκράτες των Ερυθρών Ταξιαρχιών.



Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Ιταλία με διπλά επεισόδια σε 3 συνεχόμενες μέρες: Τρίτη 15/11, COSMOTE TV PLUS.

Traces (1η-2η σεζόν)



Η 23χρονη πτυχιούχος χημείας, ΈμμαΧέτζις προσλαμβάνεται στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Επιστήμης και Ανατομίας της Σκωτίας. Ενθουσιασμένη και πρόθυμη να διευρύνει τις γνώσεις της, συμμετέχει σε διαδικτυακό μάθημα εγκληματολογίας, όπου ανακαλύπτει ότι η περίπτωση που μελετά, της είναι τελικά τρομακτικά οικεία. Πρόκειται για την ανεύρεση του πτώματος της μητέρας της που «χάθηκε» πριν από 18 χρόνια. Η Έμμα είναι αποφασισμένη να ανακαλύψει τι ακριβώς της είχε συμβεί.



Πρεμιέρα: Τρίτη 1/11 (1η σεζόν) COSMOTE TV PLUS, Κυριακή 20/11 (2η σεζόν) COSMOTE SERIES HD.