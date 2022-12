Ντόλι Πάρτον: Γράφει παιδικό βιβλίο με πρωταγωνιστή ένα σκυλί μπουλντόγκ

Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι συνεργάζεται με τον Penguin Young Readers για να κυκλοφορήσει παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο με τίτλο «Billy the Kid Makes it Big». Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει με εικονογράφηση της ΜακΚένζι Χάλεϊ.



Η ιστορία παρουσιάζει τον σκύλο ράτσας μπουλντόγκ του οποίου είναι νονά, τον Billy the Kid ως πρωταγωνιστή. «Είναι ένα σκυλί που λατρεύει να γαβγίζει στους ρυθμούς της κάντρι μουσικής και σκοπεύει να γίνει μεγάλος μουσικός σταρ στο Νάσβιλ. Όταν ο Μπίλι συναντά νταήδες στη Μάχη για το Καλύτερο Γάβγισμα πρέπει να βασιστεί στους φίλους του και στη δύναμη του αγαπημένου του τραγουδιού για να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

«Είμαι τόσο περήφανη γι' αυτό το βιβλίο και το μήνυμα που μεταφέρει», δήλωσε η Ντόλι Πάρτον στο «People». Πριν από χρόνια έγραψα τo τραγούδι «Makin' Fun Ain't Funny» για το παιδικό μου άλμπουμ "I Believe In You". Ήθελα τα παιδιά να καταλάβουν πόσο επιβλαβής μπορεί να είναι ο εκφοβισμός για κάποιον» τόνισε.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον Penguin Young Readers τον Απρίλιο του 2023 και προορίζεται για αναγνώστες 4 έως 7 ετών.

Η Ντόλι Πάρτον έχει γράψει, επίσης, τα παιδικά βιβλία «Coat Of Many Colours» (1994) και «I Am A Rainbow» (2009).