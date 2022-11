Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος «Καραγκούνα»: Διατηρεί και προωθεί την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της Καρδίτσας

Ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος «Καραγκούνα» ιδρύθηκε το 1960 από μια ομάδα νέων γυναικών της πόλης, της Καρδίτσας, προκειμένου να σώσει, να διατηρήσει και να προωθήσει τόσο την παράδοση όσο και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα του νομού Καρδίτσας.

Ο εμπλουτισμός της σημαντικής λαογραφικής συλλογής με παραδοσιακά αντικείμενα τοπικού ενδιαφέροντος όπως φορεσιές, υφαντά, αγροτικά εργαλεία, ξυλόγλυπτα αντικείμενα, τα οποία αποτελούν τη βάση δημιουργίας του Μουσείου των Καραγκούνηδων. Όπως και η έρευνα και η καταγραφή της χορών, τραγουδιών και ηθών και εθίμων των ορεινών και καμπίσιων περιοχών του νομού μας, η συλλογή επίσης παλιών φωτογραφιών από τα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος διοργανώνει σεμινάρια με στόχο την εξοικείωση των ατόμων με χορούς, τραγούδια και έθιμα του συνόλου του ελληνικού χώρου, παραδοσιακές εκθέσεις αντικειμένων για την προώθηση του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής. Αναβιώνει παλιά έθιμα όπως το τελετουργικό του καραγκούνικου γάμου, χορούς της Αποκριάς, της άνοιξης, του Πάσχα και πανηγύρια.

Οργανώνει εκδηλώσεις της εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνεργασία με τοπικές και εθνικές αρχές, Πανεπιστήμια, μουσεία και διάφορους πολιτιστικούς φορείς. Έχει λάβει μέρος με τις χορευτικές του ομάδες τόσο στα ελληνικά όσο και διεθνή φεστιβάλ σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, Ρωσία, όπου έχουν κερδίσει πρώτα βραβεία και διακρίσεις για την ιδιαίτερη παρουσίαση των ελληνικών παραδοσιακών χορών την αυθεντικότητα των ενδυμασιών, προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τον νομό Καρδίτσας.

Σημαντικό κομμάτι είναι η διδασκαλία χορών και τραγουδιών σε πάνω από 400 παιδιά έφηβους και ενήλικες, με τη συνεργασία τοπικών μουσικών και σεβασμό στην αυθεντικότητα της μουσικής και χορευτικής παράδοσης. Οι χορευτικές ομάδες αποτελούνται από νέους ανθρώπους από την πόλη και τα χωριά του νομού, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, μαθητές, φοιτητές και επιστήμονες με κοινό το πάθος για την παράδοση. Με θέμα την Τέχνη της υφαντικής συμμετείχε ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος Καραγκούνα στην Thessaly_Expo_2022 στην πόλη της Καρδίτσας τον περασμένο Οκτώβριο...

Τι είναι το σιγκούνι;

Πώς υφάνθηκε η ποδιά;

Γιατί φοράμε το γιλέκο;

Ανοίγουμε το σεντούκι... και όλες τις γνώσεις της γιαγιάς, τονίζουν τα μέλη του Ομίλου, τις μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά!! Ψάχνουμε όλα αυτά που κρύβονται πίσω από μία φορεσιά, με περίτεχνα κεντήματα και υπέροχα κοσμήματα που φυλάχτηκαν με σεβασμό και αγάπη.

Στις μέρες μας χάνεται το μεράκι και μαζί του χάνεται η υπέροχη τέχνη του αργαλειού και του κεντήματος… Οι μοδίστρες και οι κεντήστρες είναι δυσεύρετες. Περισσότερο δυσεύρετοι δε οι άνδρες τερζήδες... χάθηκαν και τα υφάσματα που απαιτούν οι φορεσιές!

Κιλίμια, καρπέτες, βελέντζες, καραμελωτές, ρούχα και μαξιλάρια... Η θεματολογία των κεντημάτων αντλούνταν από τη φύση, ιστορικά γεγονότα, τις θρησκευτικές δοξασίες και από σκηνές της καθημερινότητας.

Υφαντική Τέχνη... Στόχος μας, προσθέτουν, είναι η βιωματική προσέγγιση... μ' αυτόν τον τρόπο γεννάται η έμπνευση και η δημιουργία. Αυτή η πίστη θέλουμε να περάσει ανάλαφρα στα παιδιά μας!!

Σε δηλώσεις στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιπρόεδρος του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου «Καραγκούνα», Ανδρομάχη Χάκκα, τονίζει:

«Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Καραγκούνα Καρδίτσας έδωσε και θα δίνει ένα στοίχημα με το χρόνο, διανύοντας μια επίπονη και γόνιμη πορεία 62 χρόνων από την ίδρυσή του. Το μεράκι και ο κόπος των ανθρώπων που ίδρυσαν, στήριξαν και στηρίζουν τον όμιλο, είναι εμφανής μέσα από τον τρόπο που προσπαθούν να συντηρήσουν αυτόν τον μοναδικό υλικό και πνευματικό πλούτο.

Επί 62 χρόνια υπήρξε κοινωνός της ελληνικής παράδοσης και άξιος εκπρόσωπος της Ελλάδας με λαμπρές επιτυχίες σε όλο τον κόσμο, καταθέτοντας ένα ιδιαίτερο ήθος. Η παρουσία του Ομίλου με τους χορούς, τη μουσική και τις εκθαμβωτικές γνήσιες παραδοσιακές φορεσιές ξεσήκωσαν πλήθη και καταχειροκροτήθηκαν από εκατομμύρια κόσμο. Η ελληνική ομογένεια αγκάλιαζε με ιδιαίτερη αγάπη τις αποστολές του. Η ελληνική σημαία είχε πάντα εξέχουσα θέση στα Φεστιβάλ και στις παρελάσεις σε πόλεις όλου του κόσμου. Με την πολιτιστική του δράση, δίνοντας έμφαση κυρίως στις μικρές ηλικιακά ομάδες, προσπαθεί να εμπνεύσει στις νέες γενιές, την αγάπη για τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, την παραδοσιακή μουσική, τα έθιμα και την προφορική παράδοση. Εκτός από το πλήθος δράσεων (παραστάσεις, εκθέσεις κ.α.) διοργανώνει επί 30 χρόνια την Πολιτιστική Συνάντηση Παιδιών. Πρόκειται για ένα μοναδικό «Φεστιβάλ Παιδιών», το οποίο πραγματοποιείται επί 5 ημέρες στον ελλαδικό χώρο και είναι η αφορμή να ανταμώσουν περισσότερα από 600 παιδιά στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.

Με συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να αλληλεπιδράσουμε διαπολιτισμικά στα παιδιά επί 5 ημέρες με κοινό ενδιαφέρον… τη μύηση στη Λαϊκή Παράδοση. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν παραδοσιακό χορό, παιχνίδι, δρώμενα, εκθέσεις, εργασίες και αφορούν τα παιδιά και τη Λαϊκή Παράδοση».

Για να καταλήξει τονίζοντας η ίδια:

«Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς οι δράσεις μας θα αφορούν την υφαντική και κεραμική τέχνη, καθώς και το κέντημα στις λαϊκές παραδόσεις».

Ο Όμιλος «Καραγκούνα» υπήρξε ιδρυτικό μέλος (και ενεργό έως σήμερα) του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος του C I O F F®( International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Art - Διεθνές Συμβούλιο των Οργανωτών Εκδηλώσεων Λαϊκού Πολιτισμού και των Παραδοσιακών Τεχνών) που πρόκειται για μία μη κερδοσκοπική παγκόσμια οργάνωση (ιδρύθηκε το 1970) με χρέος της τη διασφάλιση, προώθηση και διάχυση της Άυλης Πολιτιστικής