Ο Μανόλο Μπλάνικ λανσάρει τη νέα συλλογή του, τις γόβες «Sex and the City» Hangisi

Είναι η γόβα παπούτσι που μεταμόρφωσε την Κάρι Μπράντσο σε κυρία Big.Στην πρώτη ταινία «Sex and the City» η Κάρι βάδισε σε σατέν «περίπου μπλε» γόβες - επίσης γνωστές ως Manolo Blahnik «Hangisi» - και συμφώνησε να παντρευτεί τον σύντροφό της.Δέκα χρόνια αργότερα, ο Μανόλο Μπλάνικ, το όνομα του οποίου είναι συνώνυμο με τα πολυπόθητα υποδήματα, κυκλοφόρησε μια νέα capsule συλλογή 12 κομματιών, εμπνευσμένη από την αξέχαστη σκηνή Σταχτοπούτας της Κέρι.Το πρωτότυπο σχέδιο από την ταινία είναι οι γόβες 995 δολ. σε ανοιχτόχρωμο μπλε χρώματα με πολύ λεπτό τακούνι και τετράγωνη αγκράφα με κρύσταλλο.Οι ενημερωμένες εκδόσεις, ένα μείγμα ψηλοτάκουνων και ίσιων υποδημάτων σε τιμές που κυμαίνονται από 985 έως 1.265 δολ. διατηρούν το διακοσμητικό, αλλά κυκλοφορούν σε νέα σχέδια με αναφορά στη θρυλική σχέση αγάπης μεταξύ Κάρι και Μπιγκ.Το «Hangisi Decade» το οποίο είναι μπλε και έχει γραμμένες τις λέξεις «μια δεκαετία αγάπης» στο πλάι. Το γεωμετρικό «Cosmo» κυκλοφορεί σε μπλε, μαύρο και ροζ χρώμα: μια αναφορά στο αγαπημένο κοκτέιλ της τετράδας της δημοφιλούς τηλεοπτικής και κινηματογραφικής σειράς «Sex and the City».Δύο άλλα - το λευκό σατέν «NYC» που «αποτίει φόρο τιμής στον πέμπτο κύριο χαρακτήρα της τηλεοπτικής σειράς» και μια ασπρόμαυρη επιλογή με τη λέξη «αγάπη» - ολοκληρώνουν τη συλλογή.