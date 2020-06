Ο Takashi Murakami είναι ο αγαπημένος του Χόλιγουντ

Ο Ιάπωνας καλλιτέχνης Takashi Murakami φημίζεται για το όραμά του για τον κόσμο ως ουράνιο τόξο, αντλεί έμπνευση από την παραδοσιακή ιαπωνική ζωγραφική, το sci-fi, το anime και την παγκόσμια αγορά τέχνης και δημιουργεί πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά και ταινίες με επαναλαμβανόμενα μοτίβα και αλλαγμένους δικούς του χαρακτήρες. Στο έργο του διασταυρώνονται ποπ κουλτούρα, ιστορία και καλές τέχνες.





Ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι γνωστός για το κίνημα «superflat» που επινόησε - υπογράμμιση του δισδιάστατου των μορφών, επιδράσεις από το ιαπωνικό μάνγκα και το anime και καταγγελία του ιαπωνικού καταναλωτισμού - είναι αγαπημένος πολλών διάσημων του Χόλιγουντ, από τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο έως τον Κάνιε Γουέστ.



Σε δηλώσεις του στο Artsy, ο ειδικός τέχνης του Christie’s Νόα Ντέιβις εξήγησε: «Η προσέγγισή του είναι η οικοδόμηση ενός αισθητικού σύμπαντος όπου οι επαναλαμβανόμενοι χαρακτήρες, η υπερκορεσμένη παλέτα, η τρελή προσοχή στη λεπτομέρεια... ενώνονται σε αυτό που μοιάζει σαν συνεκτικό, καθολικό εμπορικό σήμα».



Το όνομά του κυριαρχεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες, καθώς συνεργάζεται με την τραγουδίστρια, Billie Eilish.



Δημιούργησαν μια περιορισμένης έκδοσης συλλογή μπλούζες Uniqlo, τα οποία συνδυάζουν το σήμα κατατεθέν λουλούδι του καλλιτέχνη με το λογότυπό της Eilish, Blohsh.



Στην πραγματικότητα, η συνεργασία με την Uniqlo δεν είναι η πρώτη δημιουργική τους συνεργασία, καθώς, όπως οι Kanye West και Pharrell - στράφηκε στον καλλιτέχνη για να εικονογραφήσει το μουσικό της βίντεο «When We Fall Asleep Where Do We Go».

Ο Takashi Murakami έχει συνεργαστεί με τον Louis Vuitton και τον σχεδιαστή της ανδρικής σειράς του οίκου, Virgil Abloh, καθώς και με το vegan brand Pangaia, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε μια συλλογή με τον καλλιτέχνη για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την προστασία των απειλούμενων ειδών μελισσών.

Από τα brand Yeezy του Kanye West και OVO του Drake προωθούνται σχέδιά του.

Πρόσφατα σχεδίασε για το brand Supreme ένα T- shirt για να συγκεντρώσει χρήματα για το Ταμείο Αρωγής για τους πληγέντες από τον COVID-19 relief.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις του T-shirt έφθασαν το ένα εκατομμύριο δολάρια.