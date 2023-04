Open Call για το πιο Χειροποίητο και Ανακυκλώσιμο Φεστιβάλ της Αθήνας - Fabrica Athens Theater Group

Το φεστιβάλ που αγαπάμε, επιστρέφει στη γειτονιά του Κεραμεικού για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, πιο δυναμικό από ποτέ.



Παίρνουμε την Τέχνη στα χέρια μας, μία ακόμη φορά, σαν να είναι η πρώτη φορά!

11 χρόνια χειροποίητο και ανακυκλώσιμο! 11 χρόνια δημιουργίας! 11 χρόνια HRTFest!



«Αυτό που με κόπο κάναμε, του δώσαμε έναν τίτλο». Κύριο θέμα του Handmade and Recycled Theate rFestival ή HRTFest, όπως αποκαλείται πια, είναι η ιδέα του χειροποίητου και του ανακυκλώσιμου.



Αντανακλώντας την ταυτότητα και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας που το δημιούργησε, της Fabrica Athens, το HRTFest είναι η πραγμάτωση ενός οράματος. Ένα καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- όραμα όπου οι καλλιτέχνες δουλεύουν σαν ομάδα, και αναλαμβάνουν πολλούς και διαφορετικούς ρόλους για να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις ευκαιρίες τους με τα υλικά και τα εργαλεία που έχουν.



Για 11η χρονιά, λοιπόν, το HRTFest μας προσκαλεί να συνδημιουργήσουμε και φέτος ένα μοναδικό Φεστιβάλ Χειροποίητου και Ανακυκλώσιμου Θεάτρου και Τέχνης!

Συμμετοχές



Το φεστιβάλ έχει ως κέντρο διεξαγωγής του τον Τεχνοχώρο Φάμπρικα και επεκτείνεται στην ευρύτερη γειτονιά του Κεραμεικού και του Μεταξουργείου, περιοχές στο κέντρο της Αθήνας γνωστές για την πολυχρωμία και την πολυπολιτισμικότητά τους. Μπορεί η ονομασία του να παραπέμπει σε ένα αμιγώς Θεατρικό φεστιβάλ, όμως φιλοξενεί όλες τις μορφές τέχνης.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει:



● Όλα τα είδη Θεάτρου (πρόζα, κοινωνικό θέατρο, σωματικό θέατρο, θέατρο δρόμου, Θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, παιδικό θέατρο, standupcomedy κ.α.)



● Performance (music performance, site specific performance, video performance κ.α.)



● Χορός (σύγχρονο χορό, χοροθέατρο, jazzdance κ.α.)



● Τέχνη του τσίρκο (ακροβατικά, aerialarts, ζογκλέρ, κλόουν κ.α.)



● Μουσική (συναυλίες, djsets κ.α.)



● Εργαστήρια (σεμινάρια και workshop όλων των θεματικών για ενήλικες και παιδιά)



● Κινηματογράφος (μεγάλου μήκους ταινίες, μικρού μήκους ταινίες, ντοκιμαντέρ, μουσικές προβολές ταινιών, προβολές videoart, videodance κ.α.)



● Εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, κολάζ, φωτογραφία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, installations, sitespecificart, κόσμημα, μάσκα, κούκλα, ένδυμα, DIY Κατασκευές κ.α.)



● Διαλέξεις/ομιλίες, συζητήσεις, συμπόσια, παρουσιάσεις βιβλίου, ανάγνωση βιβλίου.



Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με περισσότερες πανελλαδικές αλλά και διεθνείς συμμετοχές!

11th Handmade and Recycled Theater Festival - “Branch Out” edition



Η θεματική του 11th Handmade and Recycled Theater Festival φέρει τον τίτλο “Branch Out” / “Διακλαδώσεις” και εμπνέεται από την εξάπλωση των κλαδιών στη φύση. Όπως, λοιπόν, συμβαίνει σε δέντρα και σε θάμνους τα κλαδιά τους να περιπλέκονται, να αλληλοεπηρεάζονται, και εν τέλει να αλληλοϋποστηρίζονται και να αναμειγνύονται παράγοντας και φιλοξενώντας ζωή, έτσι και η αλληλεπίδραση και η συνομιλία μεταξύ διαφορετικών μορφών τέχνης, πολιτισμών και κοινωνικών ομάδων δημιουργεί κάθε φορά ένα διαφορετικό και διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο, που επηρεάζει και επηρεάζεται.



Έτσι, το 11thHRTFest γίνεται για ακόμα μία χρονιά διεθνές, με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες εντός και εκτός Ελλάδας, ώστε να δημιουργηθούν καλλιτεχνικές/πολιτισμικές ανταλλαγές και σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Η φετινή έκδοση του φεστιβάλ πρόκειται να πραγματοποιηθεί την περίοδο 20-30 Σεπτεμβρίου 2023 στον Κεραμεικό, με κέντρο διεξαγωγής τον Τεχνοχώρο Φάμπρικα, επεκτεινόμενο στην ευρύτερη γειτονιά.



Ένας από τους βασικότερους στόχους του 11thHRTFest είναι να δώσει πρόσβαση και ευκαιρία ζύμωσης με την Τέχνη στο σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Για το λόγο αυτό, το 11thHRTFest θέλουμε να είναι ένα Φεστιβάλ ανοιχτό σε όλους, με ελεύθερη πρόσβαση και δωρεάν είσοδο σε όλες τις δράσεις του.



Green Object & Διαγωνισμός Νέων Θεατρικών Έργων



H Fabrica Athens αποβλέπει το Φεστιβάλ να αποτελέσει μία ευκαιρία οικονομικής στήριξης των καλλιτεχνών που συμμετέχουν σε αυτό, μέσα στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Πιο συγκεκριμένα, εγκαινιάζοντας τον διαγωνισμό “Green Object” και τον διαγωνισμό νέων θεατρικών έργων, στο 9th Handmade and Recycled Theater Festival, στόχος μας αποτελεί η συνέχιση και η εξέλιξη αυτού του θεσμού δίνοντας κίνητρο και στηρίζοντας όλο και περισσότερους νέους καλλιτέχνες και ομάδες, έτσι ώστε να παρουσιάσουν και να αναδείξουν την δουλειά τους, με την ελπίδα ότι το φεστιβάλ θα αποτελέσει την αφετηρία, καθώς και την έμπνευση, μέσω της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής ιδεών, για ένα νέο καλλιτεχνικό ταξίδι.

Ανοιχτό κάλεσμα για την υποβολή προτάσεων μέχρι και τις 4 Ιουνίου 2023.

Δείτε περισσότερα:



ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πληροφορίες



Πού:Τεχνοχώρος Φάμπρικα | Μ. Αλεξάνδρου 125 & Ευρυμέδοντος, Κεραμεικός, Αθήνα

Πότε: 20/09/2023 – 30/09/2023

Διοργάνωση:Fabrica Athens Theater Group