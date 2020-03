Πέθανε ο καλλιτέχνης Ουλάι – Η ανάρτηση της Μαρίνα Αμπράμοβιτς

Σε ηλικία 76 ετών πέθανε ο εικαστικός Ουλάι, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα social media η Μαρίνα Αμπράμοβιτς.



«Με μεγάλη θλίψη έμαθα σήμερα για τον θάνατο του φίλου και πρώην συνεργάτη μου Ulay. Ήταν ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και ανθρώπινο ον, που θα μας λείψει βαθιά. Την ημέρα αυτή, είναι παρήγορο να γνωρίζουμε ότι η τέχνη και η κληρονομιά του θα ζήσουν για πάντα» σημείωσε στην ανάρτησή της η Μαρίνα Αμπράμοβιτς.

Γεννημένος στο Ζόλινγκεν της Γερμανίας το 1943, ο Γερμανός καλλιτέχνης Ulay, κατά κόσμον Frank Uwe Laysiepen, έλαβε διεθνή αναγνώριση για τις φωτογραφικές Polaroid προσεγγίσεις του, αλλά και τη θυελλώδη σχέση του με τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς.



Ουλάι και Μαρίνα Αμπράμοβιτς: Μια ιστορία έρωτα, ενός λεπτού σιγή



Ένας μεγάλος έρωτας τη δεκαετία του ’70-80. Δύο ανατρεπτικοί καλλιτέχνες. Μαζί έκαναν πολλές παράξενες performances στην προσπάθειά τους να χαρτογραφήσουν τα όρια της αγάπης και της συμβίωσης μέσω της ζωντανής αναπαράστασης, προσπαθώντας παράλληλα να τοποθετήσουν την performance ως τέχνη ισάξια με τις υπόλοιπες. Ακόμα και τον χωρισμό τους έτσι τον έζησαν. Περπάτησαν οι δυο τους για πολλές μέρες κατά μήκος του Σινικού Τείχους από αντίθετες πλευρές και συναντήθηκαν στη μέση. Αγκαλιάστηκαν και δεν ξαναείδαν ποτέ ο ένας τον άλλο... Μέχρι την αναδρομική της έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Νέα Υόρκη 30 χρόνια μετά (τον Μάιο του 2010). Στο «The Artist is Present»*, τη μεγαλύτερη και πιο απαιτητική της performance, η ιέρεια της σύγχρονης τέχνης παρέμεινε για τρεις μήνες απαθής σε μια καρέκλα. Για 7.30 ώρες τη μέρα καθόταν ακίνητη, χωρίς να έχει το δικαίωμα να πιει, να φάει ή να κάνει οτιδήποτε, και οι επισκέπτες μπορούσαν να καθίσουν απέναντί της σιωπηλοί για ένα λεπτό. 750 χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν στο βλέμμα της. Ανάμεσά τους, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, ήταν και ο Ουλάι...



Η συμφιλίωση του Ουλάι με τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς



Είχαν μια θυελλώδη σχέση που στιγματίστηκε ακόμα και με μήνυση το 2015. Οι καλλιτέχνες Μαρίνα Αμπράμοβιτς και Ulay συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους αφήνοντας πίσω το ταραχώδες παρελθόν.



Οι πρώην εραστές και σπουδαίοι συν-δημιουργοί συναντήθηκαν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Λουιζιάνα, έξω από την Κοπεγχάγη, στην πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή αναδρομική έκθεση της Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Σε αντίθεση με τη σιωπηρή και με δάκρυα συνάντησή τους στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη προς το τέλος της θρυλικής περφόρμανς «The Artist is Present» το 2010, στη Λουιζιάνα το ζευγάρι αγκαλιάστηκε, χαλάρωσε και οι δύο εικαστικοί αστειεύτηκαν μεταξύ τους.



Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είχε αποκαλύψει πως «όλος ο θυμός και το μίσος» ανήκουν στο παρελθόν και ότι «σκέφτομαι αυτή τη ζωή που άφησε αυτό το πραγματικά όμορφο έργο που αφήσαμε πίσω και αυτό είναι σημαντικό».



«Αυτή η σχέση ήταν εξαιρετικά σημαντική για την ιστορία της τέχνης των επιδόσεων» είχε επισημάνει η διάσημη δημιουργός.



Οι δύο καλλιτέχνες τερμάτισαν τη σχέση τους το 1988 με τον πιο καλλιτεχνικό τρόπο - στο τέλος του κοινού έργου τους The Lovers. Διέσχισαν το Σινικό Τείχος της Κίνας, συναντήθηκαν στη μέση και, αντί να παντρευτούν, χώρισαν.

Δείτε το βίντεο: