Ποιος θα κερδίσει το βραβείο μυθιστορήματος του Athens Prize for Literature;

Βραβεία μυθιστορήματος The Athens Prize for Literature του περιοδικού (δε)κατα: Τη Δευτέρα 16/12 στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως η ανακοίνωση των νικητών.



Στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην Πλατεία Κοτζιά), θα απονεμηθούν εφέτος, για 13η συνεχή χρονιά, τα βραβεία μυθιστορήματος The Athens Prize for Literature του περιοδικού (δε)κατα. Η ανακοίνωση των νικητών και ταυτόχρονα η απονομή θα γίνουν τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, στη 13.00. Τα βραβεία θα απονείμει o Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Οι συντονιστές των δύο επιτροπών, συγγραφείς Θεόδωρος Γρηγοριάδης και Κωνσταντίνος Μπούρας, θα αναφερθούν εν συντομία στις δύο βραχείες λίστες. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Λουκία Παπαδάκη.



Τα βραβεία The Athens Prize for Literature χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης λόγω των επιλογών τους στον χώρο των κριτικών λογοτεχνίας, των δημοσιογράφων, των εκδοτών, των συγγραφέων και των μεταφραστών. Χορηγός τα εργαλεία γραφής Mont Blanc. Θα ακολουθήσει δεξίωση.



Οι Βραχείες Λίστες 2018



Το Ξένο Μυθιστόρημα



1. Κόλσον Γουάϊτχεντ, Υπόγειος σιδηρόδρομος, Ψυχογιός

2. Μάϊκ Μακόρμακ, Κόκαλα από ήλιο, μτφ Παναγιώτης Κεχαγιάς, Αντίποδες

3. Ντράγκαν Βέλικιτς, Ο ιχνηλάτης, μτφ Σερβικά, Ισμήνη Ραντούλοβιτς, Καστανιώτης

4. Juan Gabriel Vasquez, Η μορφή των λειψάνων, μτφ ισπανικά Αχιλλέας Κυριακίδης, ΙΚΑΡΟΣ

5. Sebastian Barry, Μέρες δίχως τέλος, μτφ Μαρία Αγγελίδου, ΙΚΑΡΟΣ

6. Νταβίντ Φοενκίνος, Σαρλότ, μτφ γαλλικά Οντέτ Βαρόν-Βασάρ, ΕΣΤΙΑ

7. Φερνάντο Αραμπούρου, Πατρίδα, μτφ ισπανικά Τιτίνα Σπερελάκη, Πατάκης

8. Χαβιέρ Θέρκας, Ο απατεώνας, μτφ ισπανικά Γεωργία Ζακοπούλου, Πατάκης

9. Λουτς Ζάιλερ, Κρούζο, μτφ γερμανικά Πελαγία Τσινάρη, Πατάκης

10. Paul Auster, 4321, μτφ Μαρία Ξυλούρη, Μεταίχμιο



Για τα βιβλία του 2018 οι συγγραφείς - κριτές των ξένων μυθιστορημάτων ήταν οι Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Νίκος Δαββέτας, Σοφία Νικολαΐδου, Nτίνος Σιώτης και Κοσμάς Χαρπαντίδης.



Το Ελληνικό Μυθιστόρημα



1. Κώστας Ακρίβος, Γάλα Μαγνησίας, Μεταίχμιο

2. Μίνως Ευσταθιάδης, Ο δύτης, Ίκαρος

3. Νίκος Κατσαλίδας, Περί ομονοίας και άλλων δαιμονίων, Νίκας

4. Δήμητρα Κολλιάκου, Αλφαβητάρι εντόμων, Πατάκης

5. Λίλα Κονομάρα, Ο χάρτης του κόσμου στο μυαλό σου, Κέδρος

6. Έλενα Μαρούτσου, Δύο, Κίχλη

7. Αλέξης Πανσέλημος, Ελαφρά λαϊκά τραγούδια, Μεταίχμιο

8. Άγης Πετάλας, Εις την ψυχήν ελπίδα, βιβλιοπωλείον της Εστίας

9. Αλέξης Σταμάτης, Ο άνδρας της πέμπτης πράξης, Καστανιώτης

10. Νίκος Χρυσός, Καινούργια μέρα, Καστανιώτης



Για τα βιβλία του 2018 οι συγγραφείς - κριτές των ελληνικών μυθιστορημάτων ήταν οι Φίλιππος Δρακονταειδής, Κωνσταντίνος Μπούρας, Δημήτρης Σωτάκης, Κλαίτη Σωτηριάδου και Κώστας Χατζηαντωνίου.