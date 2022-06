Σε δημοπρασία πορτρέτο του Λουσιάν Φρόιντ από τον Φράνσις Μπέικον

Πορτρέτο του Φράνσις Μπέικον που δημιουργήθηκε από τον Λούσιαν Φρόιντ και δεν εμφανίστηκε στο κοινό από τότε που εκτέθηκε για πρώτη φορά, πριν από 57 χρόνια πρόκειται να δημοπρατηθεί με εκτιμώμενη τιμή που υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ (35 εκατομμύρια αγγλικές λίρες).



Ο οίκος Sotheby’s ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πιστεύεται πως είναι το πιο πολύτιμο σύγχρονο έργο που δημοπρατείται στο Λονδίνο εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.



Το «Study for Portrait» του Λούσιαν Φρόιντ ζωγραφίστηκε το 1964 και δείχνει τον Φρόιντ με γυμνό το στήθος του και το πρόσωπο τερατώδες και μπερδεμένο, να κάθεται σε ένα παγκάκι με τα χέρια του τεντωμένα και τις γροθιές του σφιγμένες.



Βασίζεται σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Άγγλου φωτογράφου Τζον Ντίκιν κοινού φίλου των δύο καλλιτεχνών και ρίχνει φως σε μια φιλία και αντιπαλότητα που ήταν απίστευτα έντονη, αλλά και απίστευτα πικρή.



Ο πίνακας ήταν το κεντρικό πάνελ σε ένα τρίπτυχο που εκτέθηκε το 1965 σε περιοδεύουσα έκθεση στο Αμβούργο, τη Στοκχόλμη και το Δουβλίνο. Με τη συγκατάθεση του Μπέικον, το τρίπτυχο διαλύθηκε, με το αριστερό πάνελ να ανήκει τώρα σε ιδιωτική συλλογή και το δεξί στο Μουσείο του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.



Ο Μπέικον και ο Φρόιντ συναντήθηκαν το 1944, όταν τους σύστησε ο ζωγράφος Γκράχαμ Σάδερλαντ. Έγιναν αμέσως φίλοι και στις δεκαετίες του '50 και του '60 έβλεπαν ο ένας τον άλλο σχεδόν κάθε μέρα, τόσο στα στούντιο τους όσο και τρώγοντας και πίνοντας στα πιο διάσημα στέκια του Σόχο.



Μέχρι τη δεκαετία του '80 είχαν απομακρυνθεί λόγω μικροκαυγάδων και ζήλιας, με τον Φρόιντ να κουράζει σαφώς τον Μπέικον.



Το έργο βρίσκεται στην ίδια ιδιωτική συλλογή εδώ και 40 χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian» και θα εκτεθεί δημόσια στη γκαλερί Sotheby’s στη New Bond Street του Λονδίνου από τις 23 έως τις 29 Ιουνίου.



Θα πωληθεί στις 29 Ιουνίου στη δημοπρασία με τίτλο British Art: The Jubilee Season μαζί με το πορτρέτο του Ουίνστον Τσόρτσιλ του Μπάνκσι και τον πίνακα Woldgate Woods του Ντέιβιντ Χόκνεϊ.