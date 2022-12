Στην «Τραβιάτα» το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Mεγάλος νικητής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους αναδείχθηκε ο Yohan Manca για την ταινία του «Η Τραβιάτα, τα αδέρφια μου κι εγώ» (Γαλλία, 108', 2021), που απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής.

Στην ταινία, ο Νουρ, ένα 14χρονο αγόρι, ζει με τρία αδέλφια του σε μια εργατική κατοικία, υπό δύσκολες συνθήκες, κάνοντας κοινοτική εργασία για μικροπαραβάσεις. Τα παιδιά φροντίζουν σε βάρδιες τη μητέρα τους, η οποία βρίσκεται σε κώμα. Η μητέρα τους λάτρευε την Ιταλική Όπερα, γι' αυτό και ο Νουρ τής βάζει να ακούει τέτοια μουσική, με την οποία σταδιακά παθιάζεται και ο ίδιος. Όταν συναντά μια σοπράνο που διδάσκει καλοκαιρινά μαθήματα, αρχίζει να ονειρεύεται μια διαφορετική ζωή... Η ταινία απέσπασε ακόμα το βραβείο «#ThisisEU - ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ» και το βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους της κριτικής επιτροπής παιδιών άνω των 13 ετών.

Το βραβείο σκηνοθεσίας κέρδισε το «Λευκό κτήριο» του Kavich Neang (Καμπότζη-Γαλλία-Κίνα-Κατάρ, 90', 2021), ενώ το βραβείο σεναρίου απέσπασε η ταινία «Μια δεύτερη ζωή» του Anis Lassoued (Τυνησία, 93', 2021), που κέρδισε επίσης τα βραβεία του Διεθνούς Κέντρου Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους, της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες αξίες» και της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ).



Το βραβείο καλύτερης ταινίας ντοκιμαντέρ μεγάλους μήκους απέσπασε το «Τέλος χρόνου» του Λουκά Παλαιοκρασσά (Ελλάδα, 74', 2022).

Επίσης, ανακοινώθηκαν τα βραβεία της Camera Zizanio, της 22ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, που αφορούν ταινίες τις οποίες δημιούργησαν παιδιά και νέοι. Σημειώνεται ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα, ξεκίνησε στις 3 Δεκεμβρίου 2022 και ολοκληρώνεται με την τελετή λήξης στον Πύργο σήμερα το βράδυ (10/12). Το Φεστιβάλ συνεχίζεται online έως τις 18 Δεκεμβρίου στην ψηφιακή πλατφόρμα https://online.olympiafestival.gr/

Ακολουθούν τα βραβεία αναλυτικά

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Η Τραβιάτα, τα αδέρφια μου κι εγώ / La Traviata, my brothers and I / Mes frères et moi

Yohan Manca, Γαλλία / France, 108', 2021. Mια θαυμάσια ταινία που προσφέρει μια φρέσκια και δυνατή ματιά στην ανάγκη των παιδιών να ανακαλύψουν τον δρόμο τους και να αντισταθούν σε μια προδιαγεγραμμένη πορεία.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Λευκό κτήριο / White building

Kavich Neang, Καμπότζη-Γαλλία-Κίνα-Κατάρ/ Cambodia-France-China-Qatar, 90', 2021

Η αποτελεσματική και συνειδητή σκηνοθεσία αρθρώνει με συμπαγή τρόπο τα διαφορετικά επίπεδα της βαθιάς κρίσης που ταλανίζει τους νέους.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Μια δεύτερη ζωή / A second life

Chema Ben Chaabene & Anis Lassoued, Τυνησία /Tunisia, 93', 2021

Η ταινία επιτυγχάνει μια ευαίσθητη ισορροπία σε ένα δύσκολο θέμα, με ειλικρίνεια και ανθρωπιά.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Μόγια Βέσνα / Moja Vesna

Loti Kovavic (Moja), Σλοβενία-Αυστραλία /Slovenia-Australia,81', 2022

Για τη ζεστή της ερμηνεία δίνοντάς μας όλο το φάσμα των συναισθημάτων στην ιδιαίτερή της ερμηνεία.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ

Ήλιος και κόρη / Sun and daughter / Cuidando al sol

Catalina Razzini, Βολιβία / Bolivia,84', 2021

Για την παρουσίαση μιας οικουμενικής ιστορίας ενός δυναμικού κοριτσιού σε ένα περιβάλλον μιας μοναδικής κουλτούρας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION

Λουδοβίκος ο Α', Βασιλεύς των αμνών / Louis I., King of the sheep / Louis I., Roi des moutons

Markus Wulf, Γερμανία / Germany, 9', 2022

Μια διαυγής και κομψή ταινία όπου όλα συμβαίνουν στη σωστή διάσταση και στο σωστό χρόνο. Ένα αναθεωρημένο μάθημα Ιστορίας. Μια ταινία για παιδιά αλλά όχι παιδιάστικη που δείχνει με το δάχτυλο ότι "ο βασιλιάς είναι γυμνός".

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Η κουβέρτα / The blanket / Lakana

Teppo Airaksinen, Φινλανδία / Finland, 15', 2021

Μια ταινία που μας κρατάει καθηλωμένους καθ' όλη τη διάρκειάς της μέσα από τα μάτια ενός δυνατού κοριτσιού.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ KIDS & DOCS

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Τέλος χρόνου / Final year

Lucas Paleocrassas, Ελλάδα / Greece, 74', 2022

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ & ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Πιο πολλά απ' όσα θέλω να θυμάμαι / More than I want To remember

Amy Bench, ΗΠΑ / USA,15', 2022

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Αλίς / Alis

Clare Weiskopf & Nicolás Van Hemelryck, Κολομβία-Χιλή-Ρουμανία/ Colombia-Chile-Romania, 84', 2022

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ

Η πρώτη κοινωνία της ξαδέρφης μου Αντρέα / The communion of my cousin Andrea / Acomuñón da miña prima Andrea

Brandán Cerviño, Ισπανία /Spain,13', 2021

Κριάρι / Ramboy

Matthias Joulaud & Lucien Roux, Γαλλία / France, 31', 2022

ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Μαχητής / Bigman / Strijder

Camiel Schouwenaar, Ολλανδία-Γερμανία / Netherlands-Germany, 90', 2022

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Ο καραγκιοζοπαίχτης της Νιόν / Nion's shadow puppeteer

Irina Boiko, Ελλάδα / Greece, 74', 2022

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ/ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Νερό, αέρας, σκόνη, ψωμί / Water, wind, dust, bread / Ab, bad, khak, nan

Mahdi Zamanpoor Kiasar, Ιράν / Iran, 25', 2021

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Ορκίσου / Cross your heart / Ama'r halshug

Nikolaj Storgaard Mortensen, Δανία / Denmark, 15', 2021

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION

Βαδίζοντας στον άνεμο / Footsteps on the wind

Maya Sanbar, Gustavo Leal & Faga Melo, ΗΠΑ-Βραζιλία-Ηνωμένο Βασίλειο / USA-Brazil-UK, 8', 2021

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Η Τραβιάτα, τα αδέρφια μου κι εγώ / La Traviata, my brothers and I / Mes frères et moi

Yohan Manca, Γαλλία / France, 108', 2021

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Κάλε, ο κοσμοναύτης / Kalle kosmonaut

Tine Kugler & Günther Kurth, Γερμανία / Germany, 99', 2022

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ/ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Εκεί έξω / Out there

Sebastian Hill-Esbrand, Καναδάς / Canada, 13', 2021

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Αναμνήσεις μιας εφηβικής καταιγίδας / Memoir of a veering storm

Sofia Georgovassili, Ελλάδα / Greece, 14', 2022

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION

Cat postale

Zacharias Mavroeidis, Ελλάδα / Greece, 9', 2022

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Ετοιμόρροπο / Loose / Klimanje

Paula Skelin, Κροατία / Croatia, 19', 2021

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION

Γράμμα σ' ένα γουρούνι / Letter to a pig

Tal Kantor, Γαλλία-Ισραήλ / France-Israel, 17', 2022

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβείο "#ThisisEU - ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ" ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Τραβιάτα, τα αδέρφια μου κι εγώ / La Traviata, my brothers and I / Mes frères et moi

Yohan Manca, Γαλλία / France, 108', 2021

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΛΕ)

Μια δεύτερη ζωή / A second life

Anis Lassoued, Τυνησία /Tunisia, 93', 2021

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΠΕΚΚ)

Ο άνεμος χορεύει τα ζαχαροκάλαμα /The wind that shakes the sugar canes

Ebrahim Ashrafpour, Ιράν / Iran, 85', 2022

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»

Μια δεύτερη ζωή / A second life

Anis Lassoued, Τυνησία /Tunisia, 93', 2021

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ (CIFEJ)

Μια δεύτερη ζωή / A second life

Anis Lassoued, Τυνησία /Tunisia, 93', 2021

Η ταινία αναφέρεται σε μια σύγχρονη κοινωνικο-οικονομική τραγωδία που προκύπτει από την καταπάτηση των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων για παιδιά και νέους. Το θέμα παρουσιάζεται μέσα από μια καλογραμμένη αφήγηση σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές βασικές ερμηνείες που αναδεικνύουν τις λεπτές γραμμές των συμβολικών αντιθέσεων.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ECFA) ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Τα νερά του Παστάσα / Waters of Pastaza / Juunt Pastaza entsari

Inês T. Alves, Πορτογαλία / Portugal, 61', 2022

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ECFA) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑ

Ψηλά το κεφάλι / The right words / Ηaut les cœurs

Adrian Moyse Dullin, Γαλλία / France, 15', 2021

Στην ταινία κατά την οποία η ζωή, η ελπίδα και ο πρώτος έρωτας γίνονται μια γλώσσα που ξεχωρίζουν την πραγματική ζωή από την εικονική.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ECFA) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑ

Μαχητής / Bigman / Strijder

Camiel Schouwenaar, Ολλανδία-Γερμανία / Netherlands-Germany,90', 2022

Η ταινία μας δείχνει μέσα από τα μάτια ενός παιδιού τα θέματα της συμπερίληψης, της προσωπικής εξέλιξης, της αλληλεγγύης και της διαφορετικότητας.