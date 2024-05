Mετά την επιτυχία του βιβλίου της με τίτλο «Ο Αφεντούλης και το δώρο της φιλίας» (εκδόσεις “Ηλιαχτίδα”), η καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας και συγγραφέας, Χαρά Κουρλέση, επιστρέφει με το παιδικό, εικονογραφημένο βιβλίο «Ο Αφεντούλης και η παρέα του ταξιδεύουν στο Λονδίνο» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Διάνοια».

Ένας καλόκαρδος και γενναιόδωρος άρχοντας ζει με την οικογένεια του στο Αλστρόμερο, ένα όμορφο ελληνικό χωριό, όπου φυτρώνουν οι αλστρομέριες, τα πολύχρωμα και σπάνια λουλούδια της φιλίας. Όταν ο άρχοντας αποφασίζει να χαρίσει στον εντεκάχρονο μοναχογιό του, τον Αφεντούλη και τους παιδικούς του φίλους, Αγάθη και Ορφέα, ένα πρωτότυπο “δώρο φιλίας”, τα παιδιά κάνουν ένα από τα μεγαλύτερα τους όνειρα πραγματικότητα! Οι τρεις φίλοι ταξιδεύουν στη βρετανική πρωτεύουσα, το Λονδίνο, μιλούν την αγαπημένη τους ξένη γλώσσα, τα αγγλικά και επισκέπτονται τα καλύτερα αξιοθέατα της πόλης. Ο Αφεντούλης και οι αγαπημένοι του φίλοι συναντούν συνομήλικα παιδιά που κατάγονται από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως η Μπάιολ από τη Νότια Κορέα, η Μορέλα από την Πολωνία και ο Άσγκερ από τη Δανία. Θα καταφέρουν άραγε τα παιδιά να χτίσουν γνήσιες και δυνατές φιλίες μεταξύ τους; Πανύψηλοι πύργοι, μεσαιωνικά κάστρα, θρύλοι που κόβουν την ανάσα και παραμυθένιες ιστορίες που ξετυλίγονται με μοναδικό τρόπο! Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη διαπολιτισμικότητα, τη διαφορετικότητα και την πολυγλωσσία! Μια βουτιά στη γνώση και την περιπέτεια που θα συναρπάσει τους αναγνώστες και θα εξάψει τη φαντασία τους! Ένα πολύτιμο βιβλίο με ηθικά διδάγματα και σπουδαία μηνύματα για τη ζωή και τον κόσμο!

Μια ιστορία που μας διδάσκει:

– Να προωθούμε την πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία!

– Να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα, αποφεύγοντας τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις!

– Να σεβόμαστε τους πολιτισμούς και τις κουλτούρες που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου!

Για παιδιά ηλικίας 8+

Λίγα λόγια για τη Χαρά Κουρλέση:

Η Χαρά Κουρλέση γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Διηγήματα της έχουν βραβευτεί και δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους, ενώ έχει ήδη γράψει δύο παιδικά βιβλία («Ο Αφεντούλης και το δώρο της φιλίας», «Πώς φτιάχνεται η αγάπη: ΆΣΕ ΜΕ να σου μάθω ν’ αγαπάς!») και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή ενός παιδικού συλλογικού έργου («Οι δώδεκα μήνες στη χώρα του παραμυθιού») που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Ηλιαχτίδα». Το παιδικό της βιβλίο που αφορά τον σχολικό εκφοβισμό με τίτλο «Πώς φτιάχνεται η αγάπη: ΆΣΕ ΜΕ να σου μάθω ν’ αγαπάς!» έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τους προτεινόμενους τίτλους βιβλίων για παιδιά της διαδικτυακής πλατφόρμας “Live Without Bullying” του Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ).

Ως σεναριογράφος έλαβε το πρώτο βραβείο σεναρίου ταινίας μικρού μήκους (Cosmocinema Award) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Επιδαύρου 2023, ενώ είναι η εμπνεύστρια και συντονίστρια του πρωτοποριακού πολιτιστικού προγράμματος «Δημιουργική Γραφή: Διασκευή αμερικάνικου ποιήματος σε αγγλόφωνο σενάριο ταινίας μικρούς μήκους», μέσα από το οποίο διδάσκει τις βασικές αρχές συγγραφής αγγλόφωνου κινηματογραφικού σεναρίου σε μαθητές της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συμμετείχε επίσης στη συγγραφή του ετήσιου ψηφιακού βιβλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) που αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων στα κράτη-μέλη με τίτλο «Βack to the future: Future gazing on adult learning and education» (2023). Το νέο παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο της με τίτλο “O Aφεντούλης και η παρέα του ταξιδεύουν στο Λονδίνο” κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Διάνοια”.

Πληροφορίες έκδοσης:

Συγγραφέας: Xαρά Κουρλέση

Εικονογράφος: Κωνσταντίνος Σπανός

Τίτλος: «O Aφεντούλης και η παρέα του ταξιδεύουν στο Λονδίνο»

Σελίδες: 75

Διάσταση: A4

Τιμή: 18 €