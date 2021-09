Tα «κάστρα των ευγενών ψυχών» οραματίζεται ο Edoardo Tresoldi

Στην έκθεση «A POP Saga», την τρίτη στη σειρά εκθέσεων «Δάντης. Τα μάτια και ο νους» που φιλοξενεί το μουσείο τέχνης MAR της Ραβέννας, ο Edoardo Tresoldi αποκάλυψε το «Sacral». Στο έργο, φαντάζεται εκ νέου οικεία στοιχεία κλασικής αρχιτεκτονικής με τρόπο αιθέριο και εφήμερο, αναφερόμενος στα «κάστρα των ευγενών ψυχών» τα οποία ο Δάντης παρουσιάζει στην «Κόλαση». Η εγκατάσταση θα παραμείνει στο μοναστήρι του μουσείου έως τις 9 Ιανουαρίου 2022.

Δημιουργημένο με συρματόπλεγμα, το «Sacral» έχει τοποθετηθεί στους χώρους του μοναστηριού του 16ου αιώνα, το οποίο αρχικά ήταν το μοναστήρι της Santa Maria in Porto· στην εκκλησία Basilica di Santa Maria in Porto βρίσκεται η εικόνα της Madonna Greca, προστάτιδος αγίας της Ραβέννας - ένα βυζαντινό ανάγλυφο από παριανό μάρμαρο, το οποίο ο θρύλος θέλει από θαύμα να φτάνει το 1100 από την Κωνσταντινούπολη και να το βρίσκουν στην παραλία μοναχοί της Santa Maria in Porto Fuori. Στον «Παράδεισο», τον οποίον ολοκλήρωσε όσο διέμενε στη Ραβέννα, ο Δάντης αναφέρεται στη Madonna Greca.

Ο καλλιτέχνης προσκαλεί τους επισκέπτες να εισέλθουν μέσα στο πελώριο γλυπτό, που αναπαριστά «κάστρο των ευγενών ψυχών», και «σαν σε μια περφόρμανς, να ξανακάνουν τη διαδρομή του ταξιδιού του Δάντη».

Τα «κάστρα των ευγενών ψυχών» στο Canto IV της «Κόλασης» είναι συμβολικά μέρη όπου κατοικούν οι ψυχές όσων άφησαν τιμή και φήμη πίσω στη Γη, οι μεγάλες ψυχές της αρχαιότητας: φιλόσοφοι, ποιητές, επιστήμονες, συγγραφείς. Άνθρωποι σπουδαίοι λόγω του ήθους τους, αλλά οι οποίοι προορίζονται να υποφέρουν αενάως καθώς δεν διακρίνονται από τις τρεις θεολογικές αρετές, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη.

Μιλώντας για το «Sacral», ο Edoardo Tresoldi σχολιάζει: «Μια αρχετυπική εικόνα είναι σε θέση να δημιουργήσει έναν διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, με μια γλώσσα από νοήματα που επανέρχονται, στο διάβα των χρόνων. Στο μοναστήρι του 16ου αιώνα του MAR, το «Sacral» λειτουργεί ως η ανάμνηση ενός μέρους όπου έχουμε ήδη βρεθεί, μια οικεία εικόνα που εισάγει τον επισκέπτη στην εξερεύνηση του Δάντη».