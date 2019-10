Thessaloniki Animation Festival: «It’s bigger, it’s better, it’s ΤΑF-er»

Με αφιερώματα σε διεθνείς διοργανώσεις, που προβάλλουν το έργο γυναικών δημιουργών ταινιών κινουμένων σχεδίων, όπως το «Tricky Women/Tricky Realities» στην Αυστρία και το «KLIK Amsterdam» στην Ολλανδία, ομιλίες και εργαστήρια με καλεσμένους απ’ όλες τις γωνιές του κόσμου και με την υποψήφια για Όσκαρ μεγάλου μήκους animation ταινία περιπέτειας «Boy and the world» του Βραζιλιάνου Alê Abreu σε πρώτη πανελλήνια προβολή, ανοίγει τις πόρτες του αύριο το 5ο TAF (Thessaloniki Animation Festival) στην Αποθήκη Δ', στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, υποδεχόμενο όσους αγαπούν τη σύνθεση τεχνολογίας, τέχνης και αφήγησης.



Το μοναδικό Animation Festival στην Θεσσαλονίκη και το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος στην Ελλάδα φιλοξενεί φέτος, μεταξύ άλλων, τον Αλεχάντρο Χιμένεθ (Alejandro Jimenez) από το Blow Studio, παραγωγό επεισοδίων της δημοφιλούς σειράς του Netflix, «Love, death + robots», τον Μπράιαν Μόρις (Brian C. Morris), που δραστηριοποιείται στα ψηφιακά μέσα από το 1989 και θα παρουσιάσει το «Early Animation and Animation Devices» μέσα από ένα εργαστήριο/διαχρονικό ταξίδι στην αντίληψη και την κινούμενη εικόνα και Έλληνες δημιουργούς με διακρίσεις στο εξωτερικό που καταθέτουν τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις.



«Το 5ο Thessaloniki Animation Festival (TAF) φέτος εντάχθηκε στο παράλληλο πρόγραμμα δράσεων των 54ων Δημήτριων και μεταφέρθηκε στο λιμάνι» δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Δημήτρης Σαββαΐδης, συντονιστής του Φεστιβάλ, από την AddArt, οργανισμό που διαδίδει και συνεισφέρει στον Πολιτισμό και τις Τέχνες και διοργανώνει τη μεγάλη γιορτή των κινουμένων σχεδίων κάθε χρόνο από το 2015.



Το Thessaloniki Animation Festival διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και με τη στήριξη του Heinrich-Böll-Stiftung και το δίκτυο οργανώσεων Select Respect.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ