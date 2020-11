Το 5ο Photo Vogue Festival φιλοξενείται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα

H πέμπτη έκδοση του Photo Vogue Festival (PVF) που διοργανώνεται από το Vogue Italia θα είναι κυρίως ψηφιακή λόγω των μέτρων κοινωνικής απόστασης και της γενικής κατάστασης με την πανδημία του Covid-19.

Σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα θα φιλοξενηθούν εκθέσεις, συζητήσεις και προβολές. Μέρος των εκθέσεων παρουσιάζεται επίσης σε εξωτερικούς χώρους από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου, στο πάρκο του Μιλάνο, Giardini di Porta Venezia, για να επιτρέπεται στην κοινότητα να αλληλεπιδρά με τα έργα.

Τα τελευταία χρόνια, το Photo Vogue Festival υπήρξε μια σημαντική ευκαιρία για πολλούς νέους που έχουν πάθος για τη φωτογραφία να έρθουν σε επαφή με τα μεγάλα ονόματα που έχουν μετατρέψει τη φωτογράφιση μόδας σε μια ολοκληρωμένη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, ικανή να περικλείσει τις αλλαγές της εποχής μας, δήλωσε η Σύμβουλος Απασχόλησης, Δραστηριοτήτων Παραγωγής, Πολιτικών Μόδας και Σχεδιασμού, του περιοδικού, Κριστίνα Τατζάνι.

«Ένα γεγονός το οποίο, εν μέσω μιας πανδημίας και υπό το φως μια νέας αντίληψης για την κοινωνικότητα που δεν έχει ακόμη καθοριστεί, κατάφερε να προσαρμοστεί, παίρνοντας μια νέα μορφή συνδυάζοντας επιδέξια δια ζώσης και διαδικτυακά γεγονότα έτσι ώστε να συνεχίσει να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την προώθηση της δημιουργικότητας του Made in Italy και ειδικότερα του Μιλάνο » πρόσθεσε.

Όπως και σε κάθε έκδοση, το φετινό Φεστιβάλ είναι μια μοναδική ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται για τη φωτογραφία, τη μόδα και την τέχνη να έρθουν σε επαφή με τους κορυφαίους της βιομηχανίας και επιμελητές φωτογραφικών εκθέσεων.

Μεταξύ άλλων η έκθεση "All in this together" προβάλλει έργα 30 φωτογράφων που συνιστούν ύμνο στην αγάπη ελπίδα και ενθάρρυνση της καλλιέργειας και διατήρησης ζωντανής της αίσθησης της κοινότητας, της αλληλεγγύης και της ενσυναίσθησης που διαπιστώθηκαν στην αρχή μιας πολύ δραματικής στιγμής με την Covid -19 να εξαπλώνεται πέρα ​​από σύνορα και φραγμούς.

Η πραγματική σημασία του όρου «κοινότητα», το πραγματικό νόημα της οποίας ορίζει την ανθρώπινη υπόστασή μας, ίσως βρίσκεται στις νότες ενός τρομπετίστα του Μιλάνου που έπαιζε το «O mia bèla Madunina» (ο ανεπίσημος ύμνος της πόλης) από το παράθυρο του σπιτιού του, ενώ στους δρόμους επικρατούσε ησυχία, χωρίς κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, αναφέρουν οι διοργανωτές.

Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε μέρος του φεστιβάλ σε ό, τι συνέβαινε και συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, σε αρμονία με την αποστολή της Vogue Italia και του Photo Vogue να αναμειγνύει την ηθική και την αισθητική, δήλωσε η Αλέσια Γκλαβιάνο, υπεύθυνη visual branding του περιοδικού.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η έκθεση «In the Picture: Shifting Perspectives in Fashion Photography» την οποία έχουν επιμεληθεί τέσσερις γυναίκες και «κοινωνικά συνειδητοποιημένες» φωτογράφοι, όπως το έθεσε η Αλέσια Γκλαβιάνο. Η Alexandra Von Fuerst, η Camila Falquez, η Nadine Ijewere και η Ruth Ossa, όλες προερχόμενες από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, έστρεψαν τη φωτογραφική τους μηχανή σε γυναίκες από διαφορετικά υπόβαθρα, με στόχο να καταγράψουν την κατάστασή τους σήμερα.

Σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, εμείς ως γυναίκες είμαστε σε ένα σημείο, στο oποίο είμαστε πιο ελεύθερες από ποτέ και μπορούμε να εκφράσουμε την ομορφιά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που την αντιλαμβανόμαστε» σχολίασε η Falquez, που ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Βαρκελώνης. «Έχουμε αυτήν την ευθύνη να εξαλείψουμε την καταπίεση στην οποία γεννηθήκαμε» πρόσθεσε.

Οι πλήρεις εκθέσεις θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο από τις 12 Νοεμβρίου και οι ζωντανές εκδηλώσεις, ομιλίες θα προστεθούν στην ίδια πλατφόρμα από τις 19 έως τις 22 Νοεμβρίου 2020.