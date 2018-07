Το πρόσωπο του Τιμοτέ Σαλαμέ σε διάσημα έργα τέχνης

Αναρωτηθήκατε ποτέ σε ποιους πίνακες του Μικελάντζελο Μερίζι ντα Καραβάτζο ή του Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο ο Τιμοτέ Σαλαμέ; Η απάντηση δόθηκε μέσω του λογαριασμού @CHALAMETINART, στο Instagram που πρόκειται να γίνει viral αυτόν τον μήνα, με το πρόσωπο του νεαρού ηθοποιού σε μερικά από τα πιο γνωστά έργα ζωγραφικής της ιστορίας της τέχνης.Ο λογαριασμός δημοσίευσε την πρώτη του φωτογραφία την 1η Ιουλίου, έναν πίνακα με τον Σαλαμέ στο «The Scream» του Έντβαρτ Μουνκ. Ο λογαριασμός έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 27 χιλιάδες ακολούθους και ανάμεσα στους πίνακες που έχει ανεβάσει ο ηθοποιός με το πρόσωπό του είναι του Καραβάτζο το «Αγόρι με καλάθι φρούτων», «Λόρδος Βύρων» του Ρίτσαρντ Γουέστολ και «American Gothic» του Γκραντ Γουντ.Ο Σαλαμέ αναμένεται να εμφανιστεί στη νέα ταινία «Beautiful Boy» που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο, στην οποία υποδύεται έναν νεαρό άνδρα που παλεύει να ξεφύγει από τον εθισμό του από τα ναρκωτικά, ενώ πρόσφατα υπήρξαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο 22χρονος ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο ριμέικ της ταινίας «Dune». Νωρίτερα εφέτος η καριέρα του Σαλαμέ εκτοξεύτηκε πρωταγωνιστώντας στην ταινία «Call Me By Your Name» με την οποία κατάφερε να είναι ο νεότερος ηθοποιός στην ιστορία των Όσκαρ που διεκδίκησε το βραβείο για τον πρώτο ανδρικό ρόλο.