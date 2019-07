Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Το διαδίκτυο είναι «τοξικό»

Τη δική του απάντηση στα αρνητικά σχόλια για την τελευταία σεζόν του Game of Thrones έδωσε ο δημιουργός της σειράς Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν.



Ο συγγραφέας της επιτυχημένης σειράς μίλησε στο Maltin on Movies όπου ισχυρίστηκε ότι το διαδίκτυο δημιούργησε ένα τοξικό περιβάλλον για το Game of Thrones σε σύγκριση με παλαιότερες πλατφόρμες αναφοράς θαυμαστών.



«Το διαδίκτυο είναι τοξικό με τέτοιο τρόπο που οι παλιοί θαυμαστές των κόμικς δεν ήταν. Υπήρχαν διαφωνίες. Υπήρχαν διαμάχες, αλλά με τίποτα δεν έβλεπες την τρέλα του διαδικτύου», είπε.



Οι θαυμαστές του Game of Thrones ήταν τόσο απογοητευμένοι από την τελευταία σεζόν που συγκεντρώθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές απαιτώντας να ξαναγραφεί από πιο «ικανούς συγγραφείς».



Αυτό προκάλεσε την Σόφι Τέρνερ (Σάνσα Σταρκ) να αποκαλέσει «ασεβείς» τους θαυμαστές αυτούς, ενώ ο Κιτ Χάριγκτον (Τζον Σνόου) δήλωσε ότι όποιος παραπονιέται «να πάει να ...».



