Τζούλια Ρόμπερτς και Ρις Γουίδερσπουν μεταφέρουν στην τηλεόραση το θρίλερ της Λάουρα Ντέιβ

Καταφέρνεις ποτέ να πεις ότι ξέρεις κάποιον; Σε αυτό το ερώτημα αποπειράται να απαντήσει η συγγραφέας πολλών μπεστσέλερ Laura Dave με το τελευταίο μυθιστόρημά της, το οποίο κυκλοφόρησε στις 4 Μαΐου με τίτλο «The Last Thing He Told Me (Το Τελευταίο Πράγμα που Μου Είπε)». Το οποίο θα γίνει μίνι τηλεοπτική σειρά για την Apple TV+, με συμπαραγωγή από την εταιρεία παραγωγών της Julia Roberts και την εταιρεία παραγωγών της Reese Witherspoon. Και στην οποία τηλεοπτική σειρά θα πρωταγωνιστεί η ίδια η Julia Roberts, εμφανιζόμενη στην οθόνη μετά από τρία χρόνια.

Το ότι προκύπτει τηλεοπτική σειρά από ένα από τα βιβλία της, για τη Laura Dave «αλήθεια, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Η Red Om Films (η εταιρεία της Julia Roberts) και η Hello Sunshine (η εταιρεία της Reese Witherspoon) έχουν αναλάβει την παραγωγή της σειράς για την Apple TV και, πραγματικά, είναι οι πιο εκπληκτικοί συνεταίροι. Είναι τόσο υπέροχο να καταφέρνεις να συμμετάσχεις στη δημιουργία μιας δεύτερης ζωής για αυτούς τους χαρακτήρες (του μυθιστορήματός της) που σημαίνουν τόσα πολλά για μένα» είπε η Laura Dave. Και σε ερώτηση «ποια είναι για εκείνη η ονειρεμένη ομάδα ηθοποιών για τη σειρά» απάντησε: «Η Julia Roberts είναι ήδη ένα τέτοιο όνειρο, και ανυπομονώ να δω ποιοι θα υποδυθούν τον Owen και την Bailey».

Σε αυτό το βιβλίο που δεν το αφήνεις με τίποτα, οι λέξεις «προστάτεψέ την» είναι οι τελευταίες που ο σύζυγος της Hannah Hall, ο Owen Michaels, της λέει πριν εξαφανιστεί. Η Hannah ξέρει ότι ο Owen αναφέρεται στη 16χρονη κόρη του, την Bailey. Όταν η εταιρεία του Owen αρχίζει να έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη και το αφεντικό του γίνεται «είδηση» μετά τη σύλληψή του από το FBI, ο Owen έχει ήδη φύγει αφήνοντας πίσω μια τσάντα με χρήματα για την Bailey και δύο λέξεις που στοιχειώνουν τη Hannah για το υπόλοιπο της ζωής της. Αν και η μητέρα της την είχε εγκαταλείψει όταν η Hannah ήταν έφηβη, τα μητρικά της ένστικτα αναλαμβάνουν και γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει: να προστατέψει την Bailey. Πρέπει όμως να βρει από τι να την προστατέψει.

Καθώς η Hannah προσπαθεί να εντοπίσει πού είναι ο άντρας της και να καταλάβει αν ποτέ θα επιστρέψει, ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει κανένας Owen Michaels. Η προσπάθειά της να βρει απαντήσεις την οδηγεί σε μια πανεπιστημιούπολη στο Τέξας, πολύ μακριά από το σπίτι της στο Sausalito, που βρέχεται από τον Ειρηνικό. Αναζητώντας τον άντρα της, η Hannah μαθαίνει να είναι μητέρα και το πόσο σημαντικός είναι ο δεσμός της με την Bailey. Ενόσω οι δύο τους αρχίζουν να ξεχωρίζουν τα ψέματα από τις αλήθειες όσον αφορά το παρελθόν του Owen, συνειδητοποιούν γρήγορα ότι δημιουργούν, θέλουν δεν θέλουν, ένα καινούργιο μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ