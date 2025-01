Οι Βρετανοί ηθοποιοί, Μαρίσα Αμπέλα, Ντέιβιντ Τζόνσον και Νάμπαν Ρίζβαν είναι μεταξύ των υποψήφιων για το φετινό βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA).

Και οι τρεις ηθοποιοί συμμετέχουν στην τηλεοπτική δραματική σειρά Industry του BBC και του HBO που επικεντρώνεται σε μια ομάδα νεαρών αποφοίτων που διεκδικούν μόνιμους ρόλους σε μια διάσημη επενδυτική τράπεζα στο Λονδίνο.

Παρά τον σημαντικό ρόλο της στη σειρά Industry, η Μαρίσα Αμπέλα μπορεί να είναι εξίσου γνωστή από τη βιογραφική δραματική ταινία «Back To Black» στην οποία υποδύθηκε την αείμνηστη Έιμι Γουάινχαουζ. Ο Τζόνσον εμφανίστηκε στο φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Alien: Romulus» και ο Ρίζβαν πρωταγωνίστησε στις σειρές Informer και Kaos.

Το βραβείο διεκδικούν επίσης οι Αμερικανοί ηθοποιοί Τζαρέλ Τζερόμ και Μάικι Μάντισον, οι οποίοι εμφανίστηκαν στις σειρές Once Upon A Time… In Hollywood και Anora.

To βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου είναι το μοναδικό για το οποίο διεξάγεται ψηφοφορία κοινού, η οποία είναι πλέον ανοιχτή στον ιστότοπο της EE (βρετανικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου) μέχρι τις 12 μ.μ. της 14ης Φεβρουαρίου.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 16 Φεβρουαρίου στην τελετή απονομής των βραβείων EE BAFTA στο BBC One και sτο BBC iPlayer, με οικοδεσπότη τον Ντέιβιντ Τέναντ.