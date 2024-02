Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η απουσία του Μάθιου Πέρι από το αφιέρωμα «In Memoriam» των βραβείων BAFTA, για τους ηθοποιούς που έφυγαν από τη ζωή το 2023.

Οι θαυμαστές του, οργισμένοι, στράφηκαν εναντίον της διοργάνωσης καθώς διαπίστωσαν πως στο ειδικό αφιέρωμα της τελετής. έλλειπε ο αγαπημένος πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Συγκεκριμένα αφού ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα με το «Time After Time» της Σίντι Λόπερ, οι θαυμαστές του εκλιπόντα ηθοποιού κατέφυγαν στα κοινωνικά δίκτυα κατακρίνοντας την Βρετανική Ακαδημία, τονίζοντας πως δεν του άξιζε να μην τον συμπεριλάβουν στο αφιέρωμα.

«Ντροπή σας που δεν αναγνωρίζετε τον Mάθιου Πέρι» έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης την ώρα που ένας άλλος σχολίασε «καμία αναφορά στον Μάθιου Πέρι στο αφιέρωμα των BAFTAs;!». «Ήρθα μόνο για να βεβαιωθώ ότι δεν είμαι ο μόνος που λυπήθηκε για την κραυγαλέα παράλειψη από τα BAFTA του Μάθιου Πέρι κατά τη διάρκεια των αφιερωμάτων! Χαίρομαι που βλέπω ότι δεν είμαι μόνο εγώ!», έγραψε ένας άλλος στην πλατφόρμα Χ.

Μετά το σάλο η Ακαδημία των BAFTA απάντησε στις επικρίσεις, ανακοινώνοντας ότι «ο Μάθιου Πέρι θα μνημονευτεί στη φετινή τελετή απονομής των τηλεοπτικών βραβείων», δηλαδή το 2024, κοινοποιώντας έναν σύνδεσμο για το διαδικτυακό αφιέρωμα στον ηθοποιό.

Over the last year we have sadly lost many friends and colleagues from the Film industry and we now take a moment to pay tribute to them with a special arrangement of Time After Time by Joe Stilgoe, performed by @hanwaddingham.

— BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024