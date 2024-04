Ένα βιβλίο για τα χρόνια που πέρασαν όταν εγκατέλειψε τη θέση του στο Οβάλ Γραφείο ετοιμάζει να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον.

Το βιβλίο «Citizen: My Life After the White House» θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις προεδρικές εκστρατείες της συζύγου του, Χίλαρι Κλίντον και τις απόψεις του για μια σειρά από γεγονότα όπως η εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου και ο πόλεμος στο Ιράκ.

«Ήξερα καθώς έμπαινα σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μου ότι θα κρατούσα τον απολογισμό με τον τρόπο που έκανα πάντα: Είναι οι άνθρωποι καλύτερα όταν παραιτείσαι από ό,τι όταν ξεκίνησες; Έχουν τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον; Είμαστε ενωμένοι αντί διχασμένοι;», ανέφερε ο Μπιλ Κλίντον σε δήλωσή του.

«Είναι η ιστορία των 23 και πλέον χρόνων μου από τότε που έφυγα από τον Λευκό Οίκο, η οποία αφηγείται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις ιστορίες άλλων ανθρώπων που άλλαξαν τη ζωή μου, καθώς προσπάθησα να βοηθήσω να αλλάξει η δική τους, εκείνων που με στήριξαν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αγάπησα και έχασα, και των λαθών που έκανα στην πορεία» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το AP, το νέο βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Alfred A. Knopf ο οποίος γέμισε τα ράφια και το 2004 με την αυτοβιογραφία του «My life».

