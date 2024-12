Η performer Cecilya και η μπάντα της Candy Kings στην πρώτη τους επίσκεψη στην Ελλάδα, θα πρωταγωνιστήσουν σε ένα 7ήμερο Χ-Mas party στο Half Note Jazz Club, από την Παρασκευή 20 έως και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρεται σε σημείωμα της παραγωγής, το Rhythm’n’ Blues, το boogie-woogie συναντά το rockin Blues και το swing με ένα τρόπο εξαιρετικό και οι βραδιές μας αυτές τις Γιορτές με την Cecilya και την παρέα της, θα είναι γεμάτες από ενέργεια και καλή διάθεση.

Η κατά κόσμον Cecilya Mestres γεννήθηκε στη Βαρκελώνη και έκανε σπουδές μουσικού θεάτρου και φωνητικής πλάι σε σπουδαίους δασκάλους στη Βαρκελώνη και στο Λονδίνο. Αφού έγινε μουσικός του δρόμου στη Μαγιόρκα, δημιούργησε δύο διαφορετικά συγκροτήματα, όπου στο ένα έκανε R&B και στο δεύτερο country blues.

Το 2017, έλαβε μέρος σε ένα τηλεοπτικό show, όπου την ξεχώρισαν άνθρωποι από το Blues in Movement Association και την βοήθησαν να περιοδεύσει στη Λατινική Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Το Παρίσι όμως τελικά, έμελλε να την κερδίσει και να αποφασίσει ότι εκεί είναι το μέρος που θέλει να ζήσει, να δουλέψει και να φορμάρει την rockin’ blues μπάντα της. Εκεί πλέον άρχισε να αποδεικνύει στον κόσμο και στον εαυτό της ότι η ταυτότητα του «wild child» που την καθορίζει δεν θα την περιορίσει στην απόφασή της να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στη μουσική.

To 2021 -εν μέσω πανδημίας- θα κυκλοφορήσει τον πρώτο σόλο δίσκο της με τίτλο «Back in 1955» με original τραγούδια, γραμμένα στο στυλ του R&B των 50’s που κάνουν μεγάλη αίσθηση. Είναι η φωνή της και η ενέργειά της που καθιστούν την Cecilya μια πραγματικά αντιπροσωπευτική και, την ίδια στιγμή, συναρπαστικά ταιριαστή παρουσία στην εποχή των 50’s. Δίπλα της ο εξαιρετικός κιθαρίστας Rodolphe Dumont την καθοδηγεί κι έτσι μετά την πανδημία ξεκινάει να περιοδεύει εκτενώς και να παίζει σε διάφορα Φεστιβάλ με μεγάλη επιτυχία. Όπου και αν εμφανίζεται ξεσηκώνει τον κόσμο και το κομμάτι «I’ll take you to the Party», κυριολεκτικά δεν αφήνει άνθρωπο να μην θέλει να χορέψει. Θα ακολουθήσουν ακόμη δύο project, το ένα με ύφος americana και country-pop και το άλλο με jazz, retro swinging classics.

Ότι όμως και αν παρουσιάζει η πολυτάλαντη κοκκινομάλλα Cecilya, αποδεικνύει ότι είναι μια συναρπαστική καλλιτέχνης! Οι μοναδικοί Candy Kings που την πλαισιώνουν στις πρώτες αυτές εμφανίσεις της στην Ελλάδα από τις 20 μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου στο Half Note Jazz Club, εκτός του κιθαρίστα Rodolphe Dumont, είναι ο ξεχωριστός Olivier Cantrelle στο πιάνο, ο εκρηκτικός Mat Le Rouse στο σαξόφωνο, ο Cyrille Catois στο μπάσο και ο Guillaume Destarac στα τύμπανα.

Συντελεστές:

Cecilya Mestres – vocals

Rodolphe Dumont – guitar

Olivier Cantrelle – piano

Mat Le Rouse – saxophone

Cyrille Catois – contrabass

Guillaume Destarac – drums

Info

CECILYA & THE CANDY KINGS

Παρασκευή 20- Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου

Έναρξη

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310