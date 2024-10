Κάθε χρόνο το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, παράξενα και «τρομακτικά» πράγματα συμβαίνουν στη Βόρειο Αμερική. Φωτισμένες κολοκύθες, ανθρώπινοι σκελετοί, χαρούμενα φαντάσματα, μάγισσες καβάλα σε σκούπες κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους των αμερικανικών πόλεων. Παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας και οι νοικοκύρηδες τους προσφέρουν κέικ η ζαχαρωτά για την ανάπαυση των ψυχών.



Trick or Treat

Ή φάρσα ή κέρασμα (trick-or-treating), είναι μια δραστηριότητα για τα παιδιά στην οποία πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι με κοστούμια, ζητώντας γλυκά με την ερώτηση, «Trick or Treat;» Το Trick από την έκφραση είναι μια απειλή για να κάνουν μία φάρσα ή να τρομάξουν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού εάν δεν δώσει γλύκισμα. Το Trick or Treat είναι μία από τις κύριες παραδόσεις του Halloween. Έχει γίνει κοινωνικά αποδεκτό ότι αν κάποιος ζει σε μια γειτονιά με παιδιά πρέπει να αγοράσει τα απαραίτητα γλυκίσματα ώστε να αντιμετωπίσει τα παιδιά στο πλαίσιο του Trick or Treat.