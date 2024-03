Ο Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός Λένι Κράβιτζ (Lenny Kravitz) τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, στο Χόλυγουντ.

Το αστέρι με τον αριθμό 2.774 τοποθετήθηκε στην οδό 1750 Vine Street, μπροστά από τον ιστορικό πύργο της Capitol Records.

Η κόρη του, Ζόι (Zoë Kravitz) και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington) μίλησαν για εκείνον στην εκδήλωση, ενώ ο τραγουδιστής απολάμβανε τη μοναδική του στιγμή, αναφέρει το People.

«Είναι απίστευτη τιμή να βρίσκομαι σε αυτή την οδό. Το να βρίσκομαι με όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που έχουν κάνει απίστευτα πράγματα στη ζωή τους είναι τιμή», είπε ο Κράβιτζ.

«Ποτέ δεν το σκέφτηκα. Όπως είπα, όταν ήμουν παιδί, περπατούσα πάνω-κάτω σε αυτούς τους δρόμους, αλλά πάντα σκεφτόμουν πού θα κοιμηθώ εκείνη τη νύχτα. Το να το έχω τώρα αυτό το αστέρι το νιώθω τόσο σουρεαλιστικό και είμαι πραγματικά ευγνώμων», συμπλήρωσε.

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το παρών η Μάρλα Γκιμπς (Marla Gibbs) και οι Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum) και Βέρνταϊν Ουάιτ (Verdine White).

«Σημαίνει τα πάντα», είπε ο ίδιος, για το γεγονός ότι ήταν περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα στην τελετή.

«Το αστέρι είναι ένα όμορφο πράγμα, αλλά αν δεν είχα τους ανθρώπους με τους οποίους θα το μοιραζόμουν, δεν θα ήταν το ίδιο. Το να έχω τόσους πολλούς εδώ που με γνωρίζουν σε όλη μου τη ζωή και που περπάτησαν μαζί μου αυτό το ταξίδι είναι το πραγματικό δώρο», πρόσθεσε.

