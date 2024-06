Στις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου (8/6) ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ. Το μουσικό event άνοιξε η Αντωνία Καούρη και στις 20:00 θα εμφανιστεί στη σκηνή η Maisie Peters.

Όσο για τους Coldplay αναμένονται επί σκηνής στις 21.15 ακριβώς, για να ξεκινήσουν το υπερθέαμά τους με τίτλο «Music of the Spheres».

Justice served 😂 #kaouraki #coldplay #concert #oaka #shoutout #eurovision2023 #eurovisiongr pic.twitter.com/ZRuZPWBQsK

