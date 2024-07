Μια από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες στην ιστορία της παγκόσμιας, σύγχρονης μουσικής, η θρυλική Dionne Warwick, θα ταξιδέψει σύντομα στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει μια συναυλία στις 15 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδειο.

Η βραβευμένη με πέντε Grammy Αμερικανίδα ερμηνεύτρια, που έχει κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της 45 άλμπουμ και έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκ. αντίτυπα παγκοσμίως, έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη ποπ, σόουλ, τζαζ και R&B μουσικής κουλτούρας μέσα από πλήθος τραγουδιών μεταξύ των οποίων και οι επιτυχίες της « Walk on By», «I’ll Never Fall in Love Again», «Heartbreaker» και «That’s What Friends Are For».

Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως κατατάσσεται μεταξύ των 40 μεγαλύτερων δημιουργών επιτυχιών των ΗΠΑ, είναι η η δεύτερη πιο επιτυχημένη τραγουδίστρια κατά τη χρονική περίοδο 1955–1999.

Εξαιρετικά επιδραστική, ενέπνευσε πλήθος νέων καλλιτεχνών ενώ έχει αναπτύξει και έντονη φιλανθρωπική και ακτιβιστική δράση συνδράμοντας τον αγώνα κατά του AIDS και ενισχύοντας τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ. Σε αναγνώριση της προσφοράς της, το 2002 ανακηρύχθηκε από τον FAO πρέσβειρα καλής θέλησης.

Έχει συμπράξει με σπουδαία ονόματα της μουσικής, όπως η Gladys Knight, ο Elton John, ο Smokey Robinson και ο Stevie Wonder, ενώ σημαντικός σταθμός στην πορεία της ήταν η συνεργασία της με τον συνθέτη, Burt Bacharach και τον στιχουργό Hal David, που ξεκίνησε το 1962, και «γέννησε» πολλές επιτυχίες. Οι τρεις τους κατάφεραν να εκτοξεύσουν στην κορυφή 30 hit singles, όπως το «Do You Know The Way To San Jose», «Anyone Who Had A Heart», «You’ll Never Get to Heaven (If You Break My Heart)» κ.α.

Προπώληση εισιτηρίων (€ 110-20) μέσω more.com.