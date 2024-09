Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

Με την έναρξη του φθινοπώρου, όλοι ανυπομονούμε για πιο χαλαρωτικές βραδιές, με το Disney+ να είναι η τέλεια συντροφιά για νέες απολαυστικές ταινίες και σειρές στο σπίτι!

Αυτό το μήνα μη χάσετε τη νέα πρωτότυπη σειρά από τη Marvel Television, Agatha All Along, την πρωτότυπη σειρά In Vogue: The 90s, με τους Anna Wintour και Edward Enninful που μας ταξιδεύει στην εμβληματική δεκαετία του ’90 με αποκλειστικές πληροφορίες για μόδα και τις τάσεις εκείνης της εποχής, αλλά και την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Ιστορίες Καλοσύνης, που είναι τώρα διαθέσιμη.

Η επιστροφή στο σχολείο δε θα μπορούσε να είναι πιο διασκεδαστική, με άφθονες επιλογές για τα παιδιά όπως, η νέα ταινία από την Disney και της Pixar, Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2, τα Lego Star Wars: Ξαναχτίζοντας τον Γαλαξία, Spidey και οι Απίθανοι Φίλοι του και πολλά ακόμη.

TO DISNEY+ EXEI MIA ΠΡΟΣΦΟΡΑ… ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΓΕΜΙΣΕΙ ΧΑΡΑ!

Από τις 12 Σεπτεμβρίου έως και τις 27 Σεπτεμβρίου, νέοι συνδρομητές αλλά και συνδρομητές που κάνουν επανέναρξη, μπορούν να εγγραφούν στο Disney+ με 3,99 €/μήνα για τρεις μήνες. H προσφορά λήγει 27/09/24. Ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές και συνδρομητές που κάνουν επανέναρξη, πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι 18 ετών και άνω. Μετά τους 3 μήνες, η συνδρομή θα ανανεώνεται αυτόματα στην τότε ισχύουσα μηνιαία Premium τιμή (13,99 €), εκτός εάν προβείτε νωρίτερα σε ακύρωση.

Το Kinds of Kindness του Λάνθιμου και 7 ακόμα επιλογές για να δείτε στο Disney+

Kinds of Kindness του Λάνθιμου

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of Kindness» (Ιστορίες Καλοσύνης), η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον φετινό Μάιο στο Φεστιβάλ των Καννών και έφυγε με βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του Jesse Plemons, είναι ήδη διαθέσιμη, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στο Disney+, που κάνει ποδαρικό με το δεξί στη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Δείτε το τρέιλερ:

Καθηγητής Αγγλικών

Σειρά με πρωταγωνιστή έναν καθηγητή Αγγλικών στο Όστιν του Τέξας, που συχνά βρίσκεται μπλεγμένος ανάμεσα στις προσωπικές, επαγγελματικές και πολιτικές πτυχές που έχει η δουλειά σε ένα λύκειο.

Προβάλλεται ήδη στην πλατφόρμα.

Station 19 – 7η σεζόν

Μία ακόμα σειρά, η οποία βρίσκεται πλέον στον έβδομο και τελευταίο κύκλος της. Ακολουθεί μια ομάδα ηρωικών πυροσβεστών του Σιάτλ καθώς ρισκάρουν τις ζωές και τις καρδιές τους.

Προβάλλεται ήδη στην πλατφόρμα.

Ο Διαγωνιζόμενος

Ταινία που αφηγείται την απίστευτη αληθινή ιστορία ενός άντρα που πέρασε 15 μήνες παγιδευμένος σε ένα μικρό δωμάτιο γυμνός, πεινασμένος και ολομόναχος χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα ότι η ζωή του μεταδιδόταν στην τηλεόραση της Ιαπωνίας σε πάνω από 15 εκατομμύρια τηλεθεατές την εβδομάδα.

Προβάλλεται ήδη στην πλατφόρμα.

In Vogue: The 90s

Docuseries που επιστρέφει τον χρόνο πίσω στη δεκαετία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της βιομηχανίας της μόδας. Χωρισμένη σε δύο μέρη -το Μέρος Ι (Επεισόδια 1-3) είναι ήδη διαθέσιμο-, αφηγείται ιστορίες μέσα από τα μάτια των συντακτών της Vogue, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman και Anna Wintour, αλλά και σημαντικών ονομάτων της μόδας, του κινηματογράφου και της μουσικής σκηνής των 90s, από τις supermodels Kate Moss, Amber Valletta, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer και τους σχεδιαστές Jean Paul Gaultier, John Galliano, Donna Karan και Tom Ford, μέχρι τις Mary J. Blige, Sarah Jessica Parker, Missy Elliott, Gwyneth Paltrow και Victoria Beckham, μεταξύ πολλών ακόμα.

Το Μέρος II (Επεισόδια 4-6) έρχεται στις 20/09.

9-1-1 – 7η σεζόν

Η σειρά που δημιουργήθηκε από τους Ryan Murphy, Brad Falchuk και Tim Minear μπαίνει στον 7ο κύκλο της και συνεχίζει να εξερευνά τις αγχωτικές εμπειρίες της ομάδας της Άμεσης Δράσης, που περιλαμβάνει αστυνομικούς, πυροσβέστες και διασώστες, οι οποίοι ρίχνονται στις πιο τρομακτικές, σοκαριστικές και συνταρακτικές καταστάσεις.

Έρχεται στις 18/09.

Agatha all along

Ολοκαίνουργια σειρά για τη διαβόητη Άγκαθα Χάρκνες, που έχει χάσει όλη της τη δύναμη από ένα διαστρεβλωμένο ξόρκι. Ένας μυστηριώδης γκοθ έφηβος τη βοηθά να απελευθερωθεί απ’ αυτό και της κεντρίζει το ενδιαφέρον όταν της ζητά να τον οδηγήσει στον θρυλικό Δρόμο των Μαγισσών, μια σειρά από μαγικές δοκιμασίες. Όποια μάγισσα καταφέρνει να επιβιώσει, ανταμείβεται με αυτό που της λείπει. Η Άγκαθα και ο μυστηριώδης Έφηβος συγκεντρώνουν μια ετερόκλητη ομάδα μαγισσών και ξεκινούν την περιπλάνησή τους στον Δρόμο.

Έρχεται στις 19/09.

Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2

Η ταινία της Disney και της Pixar επιστρέφει στο μυαλό της έφηβης Ράιλι, τη στιγμή που το κέντρο ελέγχου κατεδαφίζεται ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απροσδόκητο: τα νέα Συναισθήματα. Η Χαρά, η Λύπη, ο Θυμός, ο Φόβος και η Αηδία, που εδώ και καιρό εκτελούν μια επιτυχημένη από κάθε άποψη λειτουργία, τα χάνουν όταν εμφανίζεται η Ανησυχία. Και φαίνεται ότι δεν είναι μόνη. Φέρνει μαζί της την Ντροπή, τη Ζήλια και την Ανία.

Έρχεται στις 25/09.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε: Εδώ