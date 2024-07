Δύο από τα βιβλία του Άντονι Μπουρντέν θα επανακυκλοφορήσουν σε ειδικές εκδόσεις το φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα θα κυκλοφορήσει η 20ή επετειακή έκδοση του αείμνηστου σεφ, παρουσιαστή και συγγραφέα «Les Halles Cookbook: Strategies, Recipes, and Techniques of Classic Bistro Cooking», η οποία θα περιλαμβάνει νέο πρόλογο από τη συνάδελφό του σεφ, συγγραφέα και ιδρύτρια του Prune, Γκαμπριέλ Χάμιλτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το βιβλίο μαγειρικής είναι γεμάτο με απλές οδηγίες για την προετοιμασία κλασικών γαλλικών πιάτων μπιστρό, από τα ψητά μοσχαρίσια παϊδάκια του Μπουρντέν, τις τηγανητές μπριζόλες έως τα σαλιγκάρια, escargots aux noix.

Οι θαυμαστές θα απολαύσουν επίσης την επιστροφή του βιβλίου του Μπουρντέν «Typhoid Mary: An Urban Historical», το οποίο ακολουθεί την ιστορία της μαγείρισσας Μέρι Μάλον καθώς εξαπλώνει μια ασθένεια στις κουζίνες της Νέας Υόρκης για χρόνια.

«Πηγαίνοντας μας πίσω από τις πόρτες στις κουζίνες της Νέας Υόρκης γύρω στο 1900, το βιβλίο “Typhoid Mary” αποκαλύπτει τις φρικτές συνθήκες που επέτρεψαν τη θανατηφόρα εξάπλωση του τύφου σε διάστημα μιας δεκαετίας» αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου, το οποίο είναι ένας συνδυασμός ιστορίας, αληθινού εγκλήματος και μιας πιο προσεκτικής ματιάς στη ζωή ενός σεφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Αμερικανός σεφ, οικοδεσπότης της ταξιδιωτικής και γαστρονομικής εκπομπής “Parts Unknown” του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Άντονι Μπουρντέν έδωσε τέλος στη ζωή του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αλσατία της Γαλλίας το 2018.

Τα βιβλία «Les Halles του Anthony Bourdain: Strategies, Recipes, and Techniques of Classic Bistro Cooking» και «Typhoid Mary: An Urban Historical» πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 15 Οκτωβρίου από τον βρετανικό εκδοτικό οίκο Bloomsbury.