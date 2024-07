Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά το «Φεστιβάλ Χίου» στις 28 Αυγούστου με 7 Σεπτεμβρίου 2024. Στο πλαίσιο του «3ου Φεστιβάλ Χίου» φιλοξενείται η πολύ σημαντική έκθεση της εικαστικού Καλλιόπης Λεμού , που εκθέτει για πρώτη φορά έργα της στην ιδιαίτερη πατρίδα της και πιο συγκεκριμένα στο Χαμιδιέ Τζαμί στο Κάστρο Χίου, με τίτλο «Θάλασσα Απέραντη Μυστικά και Φανερά».

Από το εργαστήρι της στο Λονδίνο και με ένα πολυδιάστατο έργο γλυπτικής, ζωγραφικής και εγκαταστάσεων σε όλον τον κόσμο η Καλλιόπη Λεμού εκθέτει για πρώτη φορά στην Χίο 12 έργα ζωγραφικής σε ξύλο με λάδι μερικώς επικαλυμμένα με ρητίνη και τρία έργα ζωγραφισμένα με λάδι σε καμβά πάνω σε ξύλο, έργα που δημιούργησε ειδικά για την έκθεση στο Χαμιδιέ Τζαμί με τίτλο «Θάλασσα Απέραντη Μυστικά και Φανερά». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 28 Αυγούστου.

Την έκθεση συμπληρώνουν τρία από τα εννέα έργα της σειράς Ritual Garments (2020 – 2022),που παρουσιάστηκαν στην 4η Μπιενάλε της Autun – Διεθνές Φεστιβάλ Ιερής Σύγχρονης Τέχνης στη Γαλλία, στο Μουσείο του Ντόρντρεχτ στην Ολλανδία και στη Γκαλερί Gazelli Art House στο Μπακού.

Η έκθεση στο Χαμιδιέ Τζαμί είναι φόρος τιμής της Καλλιόπης Λεμού στην Χίο, την πατρίδα, που την γαλούχησε, στην Αγγλία, την δεύτερη πατρίδα της όπου για χρόνια εργάζεται ασταμάτητα και αφιερώνεται ειδικά στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου, που από το 1994 έχει μεγάλη δράση για την διάδοση του ελληνικού Πολιτισμού στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας.

Αγαπημένο θέμα της Καλλιόπης Λεμού είναι η θάλασσα της Χίου, η θάλασσα που φέρνει κοντά τους ανθρώπους από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, όπως κάποτε έφερε κοντά και τους προγόνους της από την Χίο και την Ανατολή. Πρόδηλη σε όλα τα έργα της η γυναικεία μορφή κρατάει γερό τιμόνι και στις φουρτούνες και στην γαλήνη της αεικίνητης θάλασσας. Αυτή η θάλασσα εικονίζει στο έργο της Καλλιόπης Λεμού και την αεικίνητη ψυχή, τον πόθο για την λύτρωση και την ευδαιμονία.

Η έκθεση πραγματοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οργανώνεται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κέντρου στο Λονδίνο.

Σχετικά με την εικαστικό Καλλιόπη Λεμού:

Η Καλλιόπη Λεμού (γεν. 1951, Οινούσσες, Χίος) ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Είναι γλύπτρια, ζωγράφος, και δημιουργεί εγκαταστάσεις μεγάλων διαστάσεων και φιλμ. Σπούδασε ζωγραφική και εκτύπωση στη Σχολή Τέχνης Byam Shaw School of Art, όπου έκανε και μεταπτυχιακές σπουδές στη ζωγραφική.

Η Καλλιόπη Λεμού έχει εκθέσει εκτενώς σε διάφορους διεθνείς χώρους πολιτισμού. Η έκθεση της τριλογίας της με τίτλο Crossings είναι ένα έργο για την αναγκαστική μετανάστευση. Η εικαστικός συγκέντρωσε, από τις ακτές ελληνικών νησιών, και παρουσίασε τις αυθεντικές ξύλινες βάρκες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά μεταναστών. Το έργο πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα (2006) στην Κωνσταντινούπολη (2007) και μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο (2009) ως μέρος των εορτασμών της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου.

Μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα έργα της περιλαμβάνουν την τριμερή έκθεση Navigating in the Dark (2011) στο Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, στο Τζαμί του Ιμπραήμ Χαν, Ρέθυμνο και στην κρύπτη της εκκλησίας St Pancras, Λονδίνο, την εγκατάσταση Pledges στο πλαίσιο της 3ης Μπιενάλε του Çanakkale, Τουρκία (2012), τη δημόσια εγκατάσταση των γλυπτών Tools of Endearment, στο Yorkshire Sculpture Park και στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, στο Westersingel στο Ρότερνταμ, Ολλανδία, και στο Boissy-le Châtel, Γαλλία. Η εικαστικός έχει παρουσιάσει το φιλμ Irrevocable Transformations (2016) στην 5η Μπιενάλε Çanakkale, Osnabrück, Γερμανία (2017) και τη σειρά Ritual Garments, στην 4η Μπιενάλε της Autun – Διεθνές Φεστιβάλ Ιερής Σύγχρονης Τέχνης στη Γαλλία (2023), στο Μουσείο του Ντορντρέχτ στην Ολλανδία και στη γκαλερί Gazelli Art House στο Μπακού. Τέλος, έργα τηςβρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και σε μόνιμες δημόσιες εκθέσεις.

Το 2015, το έργο της Λεμού «At the Centre of the World» κέρδισε το βραβείο Borusan Contemporary Art Collection Prize.

«Θάλασσα Απέραντη Μυστικά και Φανερά»

Επιμέλεια Έκθεσης: Νάγια Γιακουμάκη και Νατάσα Λαιμού

Ημερομηνίες Έκθεσης: 28.08 – 28.09.2024

Χώρος: Χαμιδιέ Τζαμί, Συμβολή οδών Τζιβού – Αγίου Γεωργίου, Κάστρο Χίου, 82100 Χίος

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00