Οι «Ελληνικοί μύθοι – Θεοί, ήρωες και τέρατα της αρχαίας Ελλάδας», της δρ Τζιν Μένζις, σε εικονογράφηση Katie Ponder, κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τον οίκο Καπόν (μτφρ. Ηλία Μαγκλίνη), σε μια πολυτελή και καλοσχεδιασμένη έκδοση, που διατηρεί τις προδιαγραφές του πρωτότυπου. Στις 160 μεγάλες σελίδες του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου, με το υπέροχο σκληρόδετο εξώφυλλο και το εξίσου εντυπωσιακό περιεχόμενο, παρουσιάζονται περισσότερες από 30 εικονογραφημένες ιστορίες, που μυούν τους μικρούς αναγνώστες στον κόσμο των πανίσχυρων ηρώων και των παντοδύναμων θεών της αρχαίας Ελλάδας.

Η δημιουργία του κόσμου, η πτώση του Ουρανού, η γέννηση του Δία και η Τιτανομαχία, οι Ολύμπιοι θεοί, η Αρπαγή της Περσεφόνης, η Εκδίκηση του Ηφαίστου, οι άθλοι του Ηρακλή, Περσέας και Μέδουσα, Αργοναύτες, Θησέας και Μινώταυρος, το Κουτί της Πανδώρας, ο Κατακλυσμός, Ορφέας και Ευρυδίκη, Έρωτας και Ψυχή, Αράχνη, οι περιπέτειες της Αταλάντης, είναι μερικές από τις ιστορίες που περιλαμβάνει ο περίτεχνος τόμος, από τον οποίον δεν λείπουν και χρήσιμες αναφορές για τη μετάδοση των μύθων (π.χ. γραπτά κείμενα, τέχνη, προφορική παράδοση), τον τρόπο που η μυθολογία ζει και σήμερα (π.χ. μέσα από την ονομασία αστρικών σχηματισμών) κι ένα γλωσσάρι που βοηθά τα παιδιά να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και το λεξιλόγιο τους.

Συγγραφέας του βιβλίου είναι η δρ Τζιν Μένζις (Jean Menzies), μια νέα ιστορικός από τη Σκωτία, με διδακτορικό στην αρχαία ιστορία και κύρια ενδιαφέροντα την ελληνική λογοτεχνία και μυθολογία, το αθηναϊκό δίκαιο και την ιστορία των γυναικών στην κλασική Ελλάδα. Είναι επίσης παραγωγός του podcast «That’s Ancient History», το οποίο είναι διαθέσιμο στις κυριότερες εφαρμογές podcast, ενώ έχει δικό της κανάλι στο YouTube, το «Jean’s Thoughts» όπου μιλάει με πάθος, φρεσκάδα και χιούμορ για όλα όσα την ενδιαφέρουν, μεταξύ των οποίων η ελληνική αρχαιότητα. Γράφει επίσης βιβλία για παιδιά και ενήλικες. Με το συγγραφικό της ντεμπούτο «Greek Myths: Meet the heroes, gods, and monsters of ancient Greece» (Εκδόσεις DK), που απευθύνεται σε παιδιά 7 – 11 ετών, αλλά άνετα μπορούν να απολαύσουν ενήλικες λόγω και της εξαιρετικής εικονογράφησης από την Κatie Ponder, τιμήθηκε το 2020 στην κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα των βραβείων αναγνωστών BAMB (Books Are My Bag Readers’ Awards) της Ένωσης Βιβλιοπωλών Βρετανίας και Ιρλανδίας.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνομίλησε με την δρ Τζιν Μένζις για το βιβλίο, το πάθος της για την ελληνική αρχαιότητα και τους αγαπημένους της μύθους, αλλά και τις δυνατότητες που δίνει το Διαδίκτυο στη μετάδοση της γνώσης η οποία πρέπει να είναι πάντα καλά μελετημένη και προσβάσιμη σε όλους.

Τι σας ώθησε να γράψετε ένα παιδικό βιβλίο για τους ελληνικούς μύθους;

Ήθελα πολύ να γράψω ένα βιβλίο που θα είχα διαβάσει και θα μου είχε αρέσει από όταν ήμουν μικρή. Λάτρεψα την ιστορία, τη μυθολογία και την αρχαία Ελλάδα μεγαλώνοντας, αλλά ποτέ δεν θα είχα αποκτήσει αυτό το πάθος αν δεν ήταν τα βιβλία και οι τηλεοπτικές εκπομπές. Έτσι, η συγγραφή των ‘Ελληνικών Μύθων’ είχε να κάνει με το να συνδυάσω αυτή τη δια βίου αγάπη για το αντικείμενο με τη γνώση που έχω αποκτήσει μέσα από χρόνια μελέτης, και να δημιουργήσω κάτι με το οποίο κι άλλοι άνθρωποι ίσως έβρισκαν την ίδια χαρά ασχέτως ηλικίας.

To «Greek Myths» ήταν το πρώτο σας βιβλίο, για το οποίο κερδίσατε το Breakthrough Author 2020 των BAMB Readers Awards. Πώς επιλέξατε τους μύθους που περιλαμβάνονται σε αυτό; Σκοπεύετε να επαναλάβετε την επιτυχία γράφοντας κι άλλα βιβλία με άλλους αρχαίους μύθους και ιστορίες;

Αχά, νιώθω ότι η επιτυχία είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Ήταν μεγάλη μου τιμή που είχα την ευκαιρία να γράψω αυτό το βιβλίο εξαρχής. Με τιμά, ακόμα, όποτε γράφω και δημοσιεύω οτιδήποτε. Μετά τους «Ελληνικούς Μύθους» έγραψα τους «Αιγυπτιακούς Μύθους», καθώς και το «Θεές & Ηρωίδες» για τις εκδόσεις DK, και κάθε φορά ένιωθα τόσο δέος για την ανταπόκριση των αναγνωστών. Οπότε, φυσικά και θα ήθελα να συνεχίσω!

Τι σημαίνουν για εσάς οι ελληνικοί μύθοι; Τι σας εμπνέει σε αυτούς;

Αποτελούν το τέλειο παράδειγμα του πώς προσπαθούσαμε από πάντα να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε τον κόσμο γύρω μας. Από πολλές απόψεις τα θέματά τους είναι διαχρονικά και συνεχίζουν να έχουν τόση επιρροή σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, κοιτάξτε, έφτασαν μέχρι εδώ σε εμένα, στο μικρό μου νησί. Οπότε, υποθέτω ότι αντιπροσωπεύουν επίσης τη σύνδεση. Σύνδεση με ανθρώπους σε χρόνο και τόπο.

Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας ελληνικοί μύθοι και γιατί;

Πάντα μου άρεσε η ιστορία της Αταλάντης. Αναλαμβάνει έναν ρόλο που συνήθως προορίζεται για άνδρες στην αρχαία ελληνική μυθολογία και το κάνει καλά. Έχω επίσης, μια ιδιαίτερη συμπάθεια για την ιστορία του Ιάσονα και της Μήδειας, καθώς έγραψα την προπτυχιακή μου διατριβή εν μέρει για τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου του Ρόδιου και εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία.

Είστε παραγωγός του podcast «That’s Ancient History», το οποίο είναι διαθέσιμο στις σημαντικότερες εφαρμογές podcast και έχετε επίσης το δικό σας κανάλι στο YouTube, το «Jean’s Thoughts», όπου μιλάτε για όλα όσα σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής αρχαιότητας. Πόσο σημαντική θεωρείτε την εκλαΐκευση αρχαίων μύθων και ιστοριών και γιατί; Υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτήν την εκλαΐκευση;

Η γνώση σε όλες τις μορφές -είτε πρόκειται για ιστορία, μυθολογία είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα- θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Εκεί που μεγάλωσα, στη Σκωτία, δεν είχε κανείς πολλές ευκαιρίες να μελετήσει αρχαία ιστορία ειδικά αν προερχόταν από την εργατική τάξη όπως εγώ, επομένως έχω κατά κάποιον τρόπο μια προσωπική αποστολή να βεβαιωθώ ότι θα έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, χωρίς να έχει σημασία ποιος είστε ή πού βρίσκεστε. Για μένα, το Διαδίκτυο -podcast, YouTube ή TikTok- είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να γίνει αυτό, επειδή είναι δωρεάν και προσβάσιμο στους περισσότερους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, θα υπάρχουν πάντα εκείνοι που κάνουν περίεργους ισχυρισμούς και προωθούν αβάσιμες ιδέες, γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να έχουμε καλά μελετημένο αλλά προσβάσιμο περιεχόμενο που να δημιουργείται διαδικτυακά για να το καταπολεμά αυτό.

Τι ερευνητικά ή άλλα σχέδια έχετε για το μέλλον σχετικά με την ενασχόλησή σας με την ελληνική αρχαιότητα;

Μόλις άρχισα να δουλεύω πάνω σ’ ένα βιβλίο μη μυθοπλαστικό για ενήλικες σχετικά με μια συγκεκριμένη πτυχή της ζωής των γυναικών στον αρχαίο κόσμο ευρύτερα, αλλά δεν είμαι σίγουρη πόσα περισσότερα μπορώ να πω αυτή τη στιγμή! Ωστόσο, θα κυκλοφορήσει το 2026.

Ασχολείστε επίσης με την έρευνα της μυθολογίας άλλων λαών. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα γι’ αυτές σας τις έρευνες;

Νομίζω ότι απλώς θα παροτρύνω όλους να πάνε εκεί έξω και να μάθουν όσα περισσότερα μπορούν, αλλά να το κάνουν με σεβασμό και ευαισθησία. Οι κόσμοι της ιστορίας και της μυθολογίας έχουν τόσα πολλά να μας προσφέρουν και να μας διδάξουν!

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ