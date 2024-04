Τα Emile Awards επιστρέφουν, έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας, κι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Η τελετή απονομής που θα κηρύξει τη νέα εποχή των θρυλικών ευρωπαϊκών βραβείων κινουμένων σχεδίων θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο και στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης του ANIMASYROS.

Έπειτα από δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις στη Λιλ της Γαλλίας, το 2018 και το 2019, τα ευρωπαϊκά βραβεία κινουμένων σχεδίων, που πήραν το όνομά από τους πρωτοπόρους Γάλλους δημιουργούς Emile Reynaud και Emile Cohl, αναβιώνουν με πρωτοβουλία μιας ομάδας καταξιωμένων επαγγελματιών του ανιμέισον απ’ όλη την Ευρώπη, με πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των βραβείων τον πρόεδρο του ANIMASYROS, Βασίλη Κ. Καραμητσάνη.

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ανιμέισον έρχεται ξανά για να βραβεύσει τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, να τιμήσει το ταλέντο και τα επιτεύγματα δημιουργών και επαγγελματιών από περισσότερες από 30 χώρες, να αναδείξει την ποικιλομορφία και τη δημιουργικότητα της μεγάλης ευρωπαϊκής κοινότητας των κινουμένων σχεδίων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη νέα εποχή των Emile Awards θα παρουσιαστούν σε δύο συνεντεύξεις Τύπου, τον Ιούνιο, στο Animafest Zagreb (Κροατία) και Annecy International Animation Film Festival (Γαλλία).

Μείνετε συντονισμέν@!

Η οργανωτική επιτροπή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινουμένων Σχεδίων (European Animation Awards) αποτελείται από τους:

Rashid AGHAMALIYEV (AZ), Carolina Lopez Caballero (ES), Olivier CATHERIN (FR), Juan Carlos CONCHA (ES,) Nancy DENNEY-PHELPS (BE), Mariam KANDELAKI (GE), Vassilis C. KARAMITSANIS (GR), Holger LANG (AT), Libor NEMESKAL (CZ), Kerdi OENGO (FI), Aneta OZOREK (NL/PL), Réka TEMPLE (HU), Daniel ŠULJIĆ (HR) & Anna ZACA (LV)