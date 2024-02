Καλλιτέχνης από την Αγγλία εξέφρασε τον ενθουσιασμό του, όταν είδε το -αφιερωμένο στον αείμνηστο DJ Avicii- έργο τέχνης, να εκτίθεται σε Μουσείο στη Σουηδία.

Ο Γουίλφ Έλιοτ, από το Κλάκτον – ον – Σι, στο Έσσεξ, εμπνεύστηκε τη δημιουργία ενός πίνακα του Σουηδού DJ μετά την επίσκεψη του, στην έκθεση Avicii Experience στη Στοκχόλμη.

Ο καλλιτέχνης ταξίδεψε πριν από μερικές μέρες στη Σουηδία για τα αποκαλυπτήρια του πίνακα αφού οι υπεύθυνοι του Μουσείου συμφώνησαν να τον εκθέσει.

«Είναι τόσο ωραίο, είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό» δήλωσε, σύμφωνα με το BBC.

