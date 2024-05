Η Μαρίνα Σάττι και η ομάδα της ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους στον μεγάλο τελικό της Eurovision, εισπράττοντας ένα μεγάλο χειροκρότημα από το κοινό που βρίσκεται στο Malmö Arena της Σουηδίας.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια και οι χορευτές της έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στη σκηνή με το «Ζάρι» και πλέον απομένει να ολοκληρωθούν και οι εμφανίσεις των υπόλοιπων χωρών για να βγουν τα αποτελέσματα.

Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση της Ελλάδας:

Oι Έλληνες, όσο και οι θεατές από άλλες χώρες αποθέωσαν την ελληνική αποστολή και τη Μαρίνα Σάττι. Δείτε όλα όσα έγραψαν στο Twitter για την ελληνική εμφάνιση στον αποψινό Μεγάλο Τελικό της Eurovision.

Greece once again GIVING US EVERYTHING #eurovision #eurovision2024 #eurovisiongr

pic.twitter.com/XxWlJB7CIE

— Escxfav🇮🇪🇨🇭🇭🇷 (@Escxfav2) May 11, 2024