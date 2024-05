Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, αναφορικά με τον αποκλεισμό της Ολλανδικής συμμετοχής, πράγμα που έχει επηρεάσει και την ψηφοφορία του Μεγάλου Τελικού.

Η EBU προχώρησε σε ανακοίνωση που διευκρινίζει σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη σημερινή ψηφοφορία, μετά τον αποκλεισμό του Joost Klein.

Όλοι οι υποψήφιοι θα κρατήσουν την αρχική σειρά εμφάνισής τους, δεν θα υπάρχει νούμερο 5 στον τελικό

Οι πόντοι που δόθηκαν στην Ολλανδία από τις επιτροπές θα αφαιρεθούν, και θα αναπροσαρμοστεί η βαθμολογία επιτροπών που ψήφισαν την χώρα. Για παράδειγμα, εάν μια επιτροπή είχε ψηφίσει χθες την Ολλανδία στην 9η θέση ( δίνοντας της έτσι 2 βαθμούς) οι δύο βαθμοί θα πάνε στην παρακάτω χώρα, δηλαδή σε αυτή που έλαβε χθες κανονικά την 10η θέση στην ψηφοφορία της συγκεκριμένης επιτροπής. Έτσι, στο παράδειγμα αυτό επωφελείται η 11η χώρα, που τώρα θα ανεβεί μια θέση και θα πάρει έναν βαθμό.

Το ολλανδικό κοινό μπορεί να ψηφίσει κανονικά, ενώ η ψηφοφορία της ολλανδικής επιτροπής είναι ακόμα έγκυρη.

Δεν θα εμφανιστεί στον πίνακα αποτελεσμάτων η Ολλανδία

As a result of no participation from the Netherlands in the Eurovision Song Contest Grand Final the following will take effect:

All contestants keep their number in the official Running Order. There will be NO song in position number 5.

The jury results, received after Dress…

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2024