Η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, Loreen, είπε στους παραγωγούς ότι θα σπάσει το πρωτόκολλο και δεν θα κάνει την καθιερωμένη παράδοση λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Η Loreen, ξεκαθάρισε, σύμφωνα με τη Sun, ότι δεν πρόκειται να δώσει το τρόπαιο στην Eden Golan, σε περίπτωση που κερδίσει τον διαγωνισμό.

Η περσινή νικήτρια, είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς της Eurovision να απονείμει το βραβείο στον νικητή ή τη νικήτρια.

Η σταρ επέμεινε ότι ο διαγωνισμός πρέπει να διεξαχθεί για να φέρει θετική ενέργεια στον κόσμο.

