Έντονο πολιτικό πολιτικό χαρακτήρα έχει αποκτήσει ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision, ο τελικός του οποίου θα διεξαχθεί απόψε το βράδυ στο Μάλμε της Σουηδίας, καθώς εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο Γάλλος τραγουδιστής, ο Slimane, αν και αποτελεί ένα από τα φαβορί του φετινού μουσικού διαγωνισμού διέκοψε την τελική πρόβα του προκειμένου να δώσει ένα αντιπολεμικό μήνυμα.

Μάλιστα η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο Γάλλος τραγουδιστής να διακόπτει την ερμηνεία του προκειμένου να κάνει τη δική του τοποθέτηση για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν τη μουσική. Ονειρευόμουν να είμαι τραγουδιστής για να τραγουδήσω για την ειρήνη» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Slimane κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής της δικής του πρόβας από τη σκηνή της Eurovision 2024 και πρόσθεσε: «Η μουσική πρέπει να μας ενώνει, ναι, αλλά με αγάπη και ειρήνη».

🇫🇷 Slimane interrupted his performance during today’s dress rehearsal.

“When I was a child, I dreamed about music, I dreamed about this dream to be a singer to sing peace […] We need to be united by music, yes, but with love and peace”

[📹 dowrgi / Discord] pic.twitter.com/Hr3rBx7Y4M

— ESC Discord (@ESCdiscord) May 11, 2024