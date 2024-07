Το «Find Me Falling» θα είναι η πρώτη κυπριακή ταινία του Netflix – Οι Ελληνοκύπριοι ηθοποιοί που θα παίξουν.

Τι συμβαίνει στο «Find Me Falling»;

Έπειτα από ένα αποτυχημένο άλμπουμ και την πτώση της δημοτικότητας της μεγαλύτερης επιτυχίας του, ο ηλικιωμένος ροκ σταρ Τζον Άλμαν (Χάρι Κόνικ Τζούνιορ) αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα από την καριέρα του, για να ανακτήσει δυνάμεις. Μετακομίζει σε ένα απομακρυσμένο σπίτι στο ειδυλλιακό νησί της Μεσογείου την Κύπρο. Το όνειρό του να κρατήσει χαμηλό προφίλ σβήνει, όταν έρχεται αντιμέτωπος με απελπισμένες ψυχές και, αργότερα, με ακόμη πιο περίπλοκες εκπλήξεις, καθώς και μια παλιά φλόγα που ξαναφουντώνει.

Ποιους ηθοποιούς θα δούμε;

Στη νέα ρομαντική κομεντί πρωταγωνιστούν ο Harry Connick Jr. (Independence Day, New in Town, The Iron Giant) και η Agni Scott (Bridget Jones’s Baby, Persuasion). Ωστόσο, εκτός από το διεθνές καστ της ταινίας θα δούμε και μερικά πιο γνώριμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, θα δούμε τον Τόνυ Δημητρίου, την Αγγελική Φιλιππίδου (Famagusta), την Αθηνά Ροδίτου (Το Ναυάγιο) και τη Λέα Μαλένη.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως η Stelana Kliris, η οποία έχει αναλάβει το σενάριο και τη σκηνοθεσία, έχει καταγωγή από το νησί της Κύπρου. Μιλώντας μάλιστα στο TUDUM χαρακτήρισε την ταινία ως ένα «ερωτικό γράμμα στην Κύπρο» δηλώνοντας ότι ελπίζει να μεταφέρει στο κοινό λίγη από τη μαγεία της.

Το «Find Me Falling» έρχεται στο Netflix στις 19 Ιουλίου.

