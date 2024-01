Ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με την Έμα Στόουν βρέθηκαν χθες στον αγώνα του ΝΒΑ ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Φοίνιξ Σανς.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης ο οποίος πριν μερικές ημέρες, θριάμβευσε στις Χρυσές Σφαίρες με την ταινία του «Poor Things» κερδίζοντας το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας (Κωμωδίας ή Μιούζικαλ) και η ταλαντούχα Έμα Στόουν, κερδίζοντας το βραβείο του Α΄ Γυναικείου Ρόλου, αγαπούν ιδιαιτέρως το μπάσκετ. Άλλωστε και τον Μάιο του 2022 ο Γιώργος Λάνθιμος και η 35χρονη ηθοποιός, παρευρέθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το Μονακό. Τότε ήταν λίγες ημέρες μετά την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Βληχή» του Λάνθιμου στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι γνωστό πως έχει ιδιαίτερη σχέση με το μπάσκετ καθώς ο πατέρας του ήταν επαγγελματίας παίκτης. Στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, ήταν από τα βασικά στελέχη στην ομάδα μπάσκετ του Παγκρατίου, ενώ είχε ασχοληθεί και με το βόλεϊ -επίσης- στην αθηναϊκή ομάδα. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης έπαιξε ένα παιχνίδι της πρώτης εθνικής στην ίδια ομάδα που αγωνίστηκε και ο πατέρας του.

Οι δύο βραβευμένοι καλλιτέχνες βρίσκονται στο Λος Άντζελες και έτσι αποφάσισαν να δουν μπάσκετ ξανά μαζί, αυτή τη φορά σε γήπεδο του ΝΒΑ. Μαζί τους ήταν και ο stand-up κωμικός Ραμί Γιουσέφ, ενώ στα courtside seats της Crypto Arena βρισκόταν και ο Γουίλ Φέρελ, ο οποίος είχε σύντομη συνομιλία με τον Λάνθιμο και τη Στόουν.

