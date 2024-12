Με μια λιτή, ζεστή και ουσιαστική εκδήλωση με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, που πλημμύριζε από Ελληνισμό και ελληνική γλώσσα, ξεκίνησε ο κύκλος των τελετών απονομής των Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας από τις εξετάσεις Πιστοποίησης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Μαΐου 2024.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το A.S. Onassis Program in Hellenic Studies στο New York University, απένειμε τα Πιστοποιητικά Ελληνομάθειας στους επιτυχόντες των επιπέδων Β2, Γ1 και Γ2 στο First Floor Atrium του New York University.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την εκδήλωση άνοιξε και προλόγισε η Διευθύντρια του A.S. Onassis Program in Hellenic Studies at New York University, κα Λιάνα Θεοδωράτου, η οποία τόνισε τη βαρύνουσα σημασία της Ελληνομάθειας στον σύγχρονο κόσμο και στο σύγχρονο διεθνές πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε το χρέος όλων όσων την υπηρετούν. Στη συνέχεια, η κ. Θεοδωράτου παρουσίασε βίντεο, στο οποίο σπουδαστές και σπουδάστριες του A.S. Onassis Program in Hellenic Studies ανέλυαν σύντομα τους λόγους για τους οποίους μαθαίνουν Ελληνικά. Το βίντεο, το οποίο προκάλεσε αίσθηση, παρουσίαζε τα βιώματα των σπουδαστών και των σπουδαστριών με έναν ζωντανό και άμεσο τρόπο.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, κ. Πέτρος Δώριζας, ανέφερε ότι η διάκριση αυτή δεν είναι μόνο ένα πιστοποιητικό γνώσης, αλλά ένας θρίαμβος αγάπης και αφοσίωσης προς την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό μας και την εθνική μας ταυτότητα. Ο κ. Δώριζας τόνισε ότι οι μαθητές που πέτυχαν στις εξετάσεις αποτελούν το ζωντανό παράδειγμα ότι η ελληνική γλώσσα μπορεί και θα συνεχίσει να ανθίζει στη διασπορά. Επίσης, σημείωσε ότι το Γενικό Προξενείο θα συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ελληνική γλώσσα και παιδεία.

Η κ. ‘Αννα Βενετσάνου, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο A.S. Onassis Program, παρουσίασε στο κοινό το ουσιαστικό έργο που παράγεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις που ακολουθούνται στη διδασκαλία και διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κλείνοντας τον κύκλο των ομιλιών, η Αναπληρώτρια Συντονίστρια Εκπαίδευσης, Δρ. Δήμητρα Πατρωνίδου, μίλησε για το ταξίδι της Ελληνομάθειας που ένωσε όλους και όλες παρευρίσκονταν στην τελετή απονομής και τόνισε την πολύτιμη κληρονομιά που βαρύνει πλέον τους επιτυχόντες/ούσες με την απόκτηση αυτού του πτυχίου, αλλά και την ευθύνη τους απέναντι στο μέλλον της Ελληνικής Γλώσσας.

Ακολούθησε η τελετή απονομής των Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας επιπέδου Β2, Γ1 και Γ2 μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης με τις καθιερωμένες φωτογραφίσεις των επιτυχόντων κατά την παραλαβή των πτυχίων.

Η τελετή έκλεισε με δεξίωση στο φουαγιέ του Πανεπιστημίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ